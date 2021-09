Linzer Gemeinderat wird noch bunter

Der Linzer Gemeinderat, in dem schon bisher sechs Fraktionen vertreten waren, wird noch einmal deutlich bunter.

Neben SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen, NEOS und KPÖ ziehen nun auch Linz plus – eine Abspaltung der bisherigen pinken Fraktion – sowie MFG und Wandel neu in das Stadtparlament ein. In Summe sind es damit neun Parteien bzw. Listen.

Die SPÖ legte um zwei Mandate auf 22 Sitze zu, die ÖVP stellt künftig elf Gemeinderäte (minus 1), die Grünen (plus 1) zehn. Die FPÖ rutschte von Platz zwei auf Platz vier ab und darf nur mehr neun (minus sieben) Gemeinderäte entsenden.

Die NEOS, die sich in der abgelaufenen Legislaturperiode gespalten hatten, haben statt drei nur mehr zwei Mandatare, dafür bekam die pinke Abspaltung Linz plus ebenfalls zwei Sitze. Die KPÖ legte von einem auf zwei Mandate zu. Neben Linz plus neu in den Gemeinderat einziehen werden die MFG (zwei Sitze) und der Wandel (ein Sitz).