Linzer hatten perfekte Antworten

Bei den Black Wings ist derzeit immer was los! Zweimal hatte es zuletzt 5:4 nach 0:3 für die Linzer geheißen, auch im Auswärtsspiel bei den Innsbrucker Haien wurde nicht mit Toren gegeizt. Und wieder hatten die Oberösterreicher am Ende die Nase vorne, das 4:3 bedeutete den dritten Sieg in Serie.

Nicht fehlen durfte auch diesmal der fast schon obligatorische Rückstand. Bloß, dass es in Tirol keine drei Gegentreffer benötigte, um in die Gänge zu kommen. Im Gegenteil, nur 71 Sekunden nach der Innsbrucker Führung durch Boivin, der frei zum Schuss kam, antwortete Gaffal mit dem Ausgleich (11.) — wenn auch unter kräftiger Mithilfe des gegnerischen Keepers.

Auch dem 1:2 hatten die Wings Entscheidendes entgegenzusetzen, nämlich einen Doppelschlag: Rutkowski glich aus, 36 Sekunden später sorgte DaSilva für die erste Führung (41.). Die nicht lange hielt, weil Lebler mit einer 2+2-Strafe und Kristler mit einem weiteren Ausflug in die Kühlbox ihre Truppe schwächten, in doppelter Unterzahl den Haien das 3:3 ermöglichten. Aber wieder hatte Linz die perfekte Antwort parat: Ausgerechnet Lebler machte seine Strafe wieder gut, schoss die Wings zum 4:3-Sieg (51.). „Es fühlt sich sehr gut an. Das war ein ganz wichtiger Sieg. Wenn man ein paar Spiele hintereinander gewinnt, gibt das Selbstvertrauen“, freute sich Coach Troy Ward.

Am Freitag (19.45) wartet in Südtirol das dritte Auswärtsspiel in Serie, danach kommt vor der Länderspielpause noch Dornbirn am Sonntag in die Keine-Sorgen-EisArena.