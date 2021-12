Linzer Hermann kommt „endlich wieder heim“

Vor dem Heimspiel der HLA Meisterliga am Samstag gegen Nachzügler Vöslau sorgte der HC Linz AG mit einem Handball-Transfercoup für Aufsehen. Alexander Hermann wird ab Sommer 2022 nach zehn Jahren zu seinem Heimatverein zurückkehren. „Ich freu’ mich, dass ich endlich wieder heim nach Linz komm. Woche für Woche verfolge ich die Spiele der Mannschaft und ich hoffe, dass es sportlich so gut weitergeht“, meinte der 30-Jährige, der damit wieder nahe bei seiner Familie und auch mit seinem Zwillingsbruder und Linz-Kapitän Max auf dem Spielfeld vereint ist.

Bis Sommer wird Hermann noch in der zweiten deutschen Bundesliga für Gummersbach auflaufen, bevor der Rückraumspieler seine Zelte wieder in Linz aufschlägt. „Die Freude ist riesengroß, dass wir Alex wieder nach Hause zurückholen können. Er bringt so viel Erfahrung mit, wird definitiv die Mannschaft verstärken und hat in jeder Hinsicht eine Vorbildfunktion im Verein“, zeigte sich auch Sportdirektor Klemens Kainmüller sehr erfreut, der Hermann mit einem Vertrag bis 2026 ausstattete.