Linzer „Indiana-Jones-Brücke“: Einreichplan soll im Herbst fertig sein

LINZ — In mehr als 100 Metern Höhe auf einer Hängebrücke, genauso wie man sie aus Indiana-Jones-Filmen kennt, die Donau zu überqueren. Genau das ist der Plan, den ein findiger Unternehmer heuer im Sommer präsentiert hat. Der gebürtige Linzer Hannes Mario Dejaco will – wie bereits berichtet – eine derartige Brücke zwischen Freinberg und Tiergarten in Urfahr spannen. Sie wäre mit rund 550 Metern Länge nicht nur die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt, sondern hätte auch das Zeug dazu, eine der größten touristischen Attraktionen in der diesbezüglich ohnehin nicht reich gesegneten Landeshauptstadt zu werden. Doch bevor sie in rund 110 Metern Höhe die Donau überspannt, muss sie noch etliche bürokratische „Hürden“ nehmen. Eine Reihe von Genehmigungen sind notwendig. Forst-, wasser-, natur-, verkehrs- und luftschutzrechtliche Bewilligungsverfahren sind nur einige davon. Doch all dies haben Dejaco und sein Team in den letzten Wochen intensiv geprüft und geplant. Der Einreichplan soll noch im Spätherbst vorliegen, dann soll es mit den Behördenverfahren losgehen. Im VOLKSBLATT-Gespräch zeigt sich Dejaco zuversichtlich, dass alles klappen wird. In Vorgesprächen hat er den Eindruck gewonnen, dass man dem Projekt sehr positiv gegenübersteht. Eine zeitliche Perspektive will er aber nicht nennen. Nur soviel. Wenn alle Genehmigungen vorliegen, geht es schnell. Die Bauzeit würde für das 4,5-Millionen-Euro-Projekt würde rund 8 Monate dauern.

Kein Steuergeld für 4,5-Mio.-Euro Projekt

bezahlte Anzeige

Das Schöne daran: In das Projekt fließt kein Cent Steuergeld. Dejaco und sein Geschäftspartner, der ebenfalls aus Linz stammende Christian Klement, wollen das rund 4,5 Millionen Euro teure Brückenprojekt ohne öffentliche Förderung stemmen. Das Geld wollen sie durch Ticketverkauf wieder einnehmen. Dass sie rechnen können, haben die beiden bereits bei zahlreichen Projekten in Wien bewiesen. Ihre Eventagentur „magmag“ veranstaltet etwa zahlreiche Wiener Adventmärkte, die jedes Jahr rund drei Millionen Besucher anlocken.

rö