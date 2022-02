Linzer Kaltstart ins neue Jahr

Mehr als sieben Wochen nach der Niederlage gegen Graz kehren die Handballer des HC Linz AG aufs Parkett zurück.

Auch im sechsten Match in der neuen Halle wollen die Stahlstädter ungeschlagen bleiben und am Samstag (19 Uhr) gegen Bärnbach/Köflach den vorentscheidenden Schritt in Richtung Top 8 — und damit ins Play-off — machen. „Es wird aber ein sehr schweres Spiel“, betonte Trainer Milan Vunjak — und das aus mehreren Gründen:

Fehlende Spielpraxis: Das Duell mit dem HLA-Schlusslicht ist das erste Match 2022. Sowohl das Cupspiel in Leoben (neuer Termin 16.2.), als auch ein geplanter Test mussten Corona-bedingt abgesagt werden.

Unberechenbarer Gegner: Anfang Jänner nahm mit dem 120-fachen ehemaligen slowenischen Teamspieler Uros Serbec ein neuer Mann auf der Trainerbank von Bärnbach Platz. „Sie haben Spieler mit viel Erfahrung und nichts mehr zu verlieren“, betonte Vunjak.

Kapitän fehlt weiter: Der 30-jährige Max Hermann, der kürzlich zum ersten Mal Vater (Sohn Oskar) wurde, kann wegen seiner Achillessehnen-Probleme noch immer nicht mit dem Team trainieren.

Von Tobias Hörtenhuber