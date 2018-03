Linzer lassen ihre Stadt aufblühen

LINZ — Von wegen „graue Industriestadt“: Linz zählt – gemessen am Anteil der Naturflächen am Stadtgebiet – zu den grünsten Städten Österreichs. Großen Anteil daran haben nicht nur die städtischen Grünanlagen, sondern auch die vielen Privatgärten, die von ihren Besitzern emsig gepflegt werden. Damit das auch weiterhin so bleibt, will der für Stadtnatur zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier einen Motivationsschub leisten. Wie bereits im Vorjahr wird auch heuer wieder der Blumenschmuck-Wettbewerb „Blühendes Linz“ ausgeschrieben, zu dem alle Bewohner, aber auch Firmen und Betriebe eingeladen sind: Ab 17. März bis Ende Juli können sich die Teilnehmer mit Fotos und Kurzbeschreibungen ihrer „grünen Oasen“ bewerben. Insgesamt stehen folgende vier Kategorien zur Auswahl: Fenster- und Balkonschmuck, Vorgarten, Hausgarten, Öffentlicher Raum. „Kein Fensterbrett ist zu klein, um bei unserem Wettbewerb mitzumachen“, ermuntert Baier zur Teilnahme. Eine Jury bewertet die gelungensten Beiträge. Den Siegern winken schöne Sachpreise.

Sämtliche Infos sind online unter www.bluehendes.linz.at zu finden. Dort können auch die Anmeldeformulare downgeloadet werden. Diese sind auch im Bürgerservice Center erhältlich.