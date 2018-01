Linzer „Lauffeuer“ wirkt bis Wien

Von Tobias Hörtenhuber

In knapp drei Monaten, am 15. April, verwandelt sich Linz wieder in eine riesige Bühne für rund 20.000 Läufer. Bereits am Freitag ist der erste Nennschluss für den 17. Oberbank Linz Donau Marathon, der heuer unter dem Motto „Lauffeuer“ stattfindet. Mit derzeit 4700 Anmeldungen liege man über dem Vorjahr, erklärte Marathon-Koordinator Wolfgang Lehner zufrieden. Er versicherte auch, dass die Baustelle auf der A7 den Marathon-Startbereich nicht beeinträchtigen werde.

Die aktuelle Auflage wartet zudem mit einigen Neuerungen auf:

Initiative „Frau läuft“: Der Frauenanteil von 33% soll unter anderem mit eigens kreierten Laufshirts sowie der Verlosung von 50 Eurothermen Wellnessboxen erhöht werden. Dazu unterstützen Weltklasse-Sportlerinnen, wie Sabrina Filzmoser oder Ana Lehaci und Viktoria Schwarz, als Botschafter die Aktion.

Regionale Lauftreffs: Die bewährten Vorbereitungstrainings in Linz wurden ausgeweitet. Entsprechende Lauftreffs werden in Ried/Innkreis, Rohrbach, Steyr, St. Wolfgang und auch in Wien angeboten. „In der Bundeshauptstadt waren zum Start 40 Läufer dabei“, freute sich Marathon-Organisator Günther Weidlinger, der sich selbst vor Ort ein Bild machte. „Es wird ein eigener Bus von Wien nach Linz zum Lauf fahren.“

Versicherung: Es ist möglich, mit der Anmeldung eine Versicherung abzuschließen, um bei Krankheit oder Verletzung das Startgeld wieder retour zu bekommen.