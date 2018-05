Linzer Marktfrühling 2018: „Schatz sichtbar machen“

LINZ — „Unsere Märke leisten nicht nur einen Beitrag zur Nahversorgung und Lebensqualität in der Stadt, sie sind ein richtiger Schatz, den wir sichtbar machen wollen“, steckte der Linzer Marktreferent, Vbgm. Bernhard Baier, das Ziel für den heurigen Marktfrühling ab, der am kommenden Wochenende unter dem Motto „Hol‘ die Frische heim“ startet. Beginnend mit Freitag, den 18. Mai, wird jeder der zehn Grün- und Lebensmittelmärkte in der Landeshauptstadt jeweils an einem Tag in den Fokus gerückt. Auf die Besucher warten nicht nur erntefrische Köstlichkeiten. Unter anderem werden auch gefüllte Einkaufskörbe verlost und Blumen-Stöckerln verteilt. Weiters haben die einzelnen Märkte attraktive Programm-Pakete geschnürt. Die Palette reicht dabei von Most- und Schmankerlverkostungen bis hin Obst- und Gemüseküstlichkeiten. Am Südbahnhofmarkt kann man das „Markttratscherl“ bei einem gemütlichen Frühstück auf den Grünflächen abhalten. Bunte Tische und Sessel laden unter den schattigen Bäumen zur kurzen Rast ein.

Die Termine: Stadtmarkt am Hauptplatz (18. Mai – 10 bis 13 Uhr); Südbahnhofmarkt (19. Mai – 9 bis 12 Uhr); Markt Kleinmünchen (7. Juni – 9 bis 12 Uhr); Markt Spallerhof (8. Juni – 14 bis 17 Uhr); Markt Oed (9. Juni – 9 bis 12 Uhr); Markt Bindermichl (9. Juni – 9 bis 12 Uhr); Markt Dornach Auhof (16. Juni – 9 bis 12 Uhr); Markt Neue Heimat (9. Juni – 9 bis 12 Uhr); Markt Wiener Straße (12. Juni – 15 bis 18 Uhr); Grünmarkt Urfahr (23. Juni – 9 bis 12 Uhr);