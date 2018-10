Linzer müssen doppelt nachlegen

„Es warten wieder zwei große Spiele auf uns“, sagte Black-Wings-Goalie Mike Ouzas vor den Auswärtsmatches seiner Eishockey-Cracks am Freitag (18.45) in Zagreb und am Sonntag (17.30) in Wien. In denen es nach dem 1:0 über den VSV nachzulegen gilt. Nicht helfen können dabei die zuletzt ausgeschiedenen Valentin Leiler (Bänderverletzung im Fuß), Stefan Gaffal (Gehirnerschütterung) und Jordan Hickmott (Schulter). Letzterer entschied sich nun für eine OP, wodurch er drei Monate ausfallen wird.

Für die Linzer Grund genug, auch am Transfermarkt nachzulegen und sich auf Stürmersuche zu begeben. Geduld ist dabei aber ein guter Ratgeber, wie Manager Christian Perthaler betonte: „Für uns geht es darum, den bestmöglichen Mann zu finden, der unserem Team weiterhilft.“ Das könne sowohl ein Mann aus dem Ausland, als auch ein Österreicher sowie ein Crack mit Linz-Vergangenheit sein. „Wir werden auch Kontakt mit Linzern oder Österreichern, die schon in Linz aktiv waren und jetzt nicht mehr in der EBEL spielen, aufnehmen. Ebenso gibt es bereits einige bekannte Persönlichkeiten, die uns angeboten wurden“, erklärte Perthaler.

In Zagreb soll jedenfalls ein Youngster sein Debüt feiern: U20-Stürmer Marcel Mayrhofer, der in der EBYSL in 74 Partien 18 Tore erzielte, reist mit nach Kroatien. Ebenfalls im Kader steht Paul Koudelka (20).