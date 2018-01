Linzer Paar getötet: Täter hat Persönlichkeitsstörung

LINZ – Philip Christl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz, gab am Montag wie angekündigt Details über das mit Spannung erwartete psychiatrische Gutachten über einen mordverdächtigen Tunesier bekannt. Der 54-Jährige soll im Juni 2017 in Linz ein Pensionisten-Ehepaar getötet haben. Gemäß Gutachen war der Mann zum Tatzeitpunkt zwar zurechnungsfähig, leidet aber an einer Persönlichkeitsstörung.

Somit könne laut Christl der Verdächtige für seine Tat bestraft werden, allerdings auch eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt werden. Denn laut der Sachverständigen Heidi Kastner besteht wegen der psychische Erkrankung die Gefahr von Wiederholungstaten. „Ob und weswegen angeklagt wird, entscheidet sich erst in einigen Wochen“, sagte Christl. So müsse auch geprüft werden, ob der Tunesier auch wegen anderer Delikte – so hatte er dem Chef der Terrororganisation IS, Abu Bakr al-Baghdadi, die Treue geschworen – angeklagt wird.

IS-Treueschwur abgelegt

Wie berichtet hatte der 54-Jährige – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – ein betagtes Ehepaar getötet und anschließend in der Wohnung seiner Opfer Feuer gelegt haben. Kurz nach der Tat stellte sich der Tunesier, der seit langem in Österreich lebt, der Polizei. Er gab als Motiv an, er habe ein Exempel an der Gesellschaft und der FPÖ, durch die er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühlte, statuieren wollen. Ein Sohn des getöteten Paares arbeitet in einer von einem FPÖ-Politiker geführten Abteilung des Landes, allerdings hat die Familie kein Naheverhältnis zu den Freiheitlichen.

Die Auswertung diverser sozialer Medien zeigte, dass sich der Mann zuletzt immer häufiger zu islamistischen Inhalten positiv geäußert hat. Hinweise auf ein islamistisches Tatmotiv gibt es aber nicht.