Linzer Polizei hob Crystal-Bande aus

Großer Schlag am Linzer Drogen-Hotspot Volksgarten: 17 Verdächtige machten 415.000 Euro Umsatz, 70 Konsumenten ausgeforscht

LINZ — Einer 17-köpfigen Drogenbande, die innerhalb eines Jahres mit Crystal Meth und Cannabis im Wert von 415.000 Euro gehandelt hatte, hat die Linzer Polizei das Handwerk gelegt. Die Gruppe um drei türkischstämmige Österreicher (21 bis 32 Jahre alt) versorgte vom Volksgarten bzw. der Goethekreuzung aus mindestens 70 Konsumenten mit Drogen — die Jüngste war erst 13 Jahre alt. Die Dealer seien gut strukturiert vorgegangen, berichtet Reinhold Sommer, der Leiter der Suchtgiftgruppe im Stadtpolizeikommando. Das Crystal Meth sei aus Tschechien und der Slowakei ins Land geschmuggelt worden. 14 Subverteiler — Österreicher, Syrer und Afghanen — übernahmen die Verteilung. „Um nicht mit den Drogen erwischt zu werden, wurden im Volksgarten an verschiedenen Stellen, etwa bei Mistkübeln oder Parkbänken Bunker angelegt, die immer wieder aufgefüllt wurden“, so Sommer zum VOLKSBLATT.

In den vergangenen Wochen gingen die Täter nach und nach der Polizei ins Netz. Dabei konnten auch andere Straftaten geklärt werden, etwa eine Vergewaltigung oder Überfälle und schwere Körperverletzungen. Beim Geldeintreiben oder mit Konkurrenten seien die Täter nämlich nicht zimperlich gewesen, so der Kriminalist. Eine geladene Waffe und ein Messer sowie Handys und eine geringe Menge an Drogen wurden sichergestellt.

Von den geschnappten Dealern — die meisten Sub-Dealer waren Asylwerber — befinden sich derzeit zwölf in U-Haft. Mit der Zerschlagung der Bande ist der Polizei ein großer Schlag geglückt: „Seitdem ist am Drogen-Hotspot Volksgarten wieder etwas mehr Ruhe eingekehrt“, sagt Sommer.

re