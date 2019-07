Linzer startup300 zufrieden mit Erstauftritt am Börsen-Parkett

Von Christoph Steiner

Knapp fünf Monate ist es her, dass die Wiener Börse mit dem „direct market plus“ ein neues Segment für kleine und mittlere Unternehmen gestartet hat. Mit acht Unternehmen hat man begonnen, von denen vier erstmals am Börsen-Parkett auftraten. Die Umsätze sind seither konstant, Ende Mai hielt der Markt bei einem Umsatz von 21 Mio. Euro. Weitere Firmen planen aktuell den Einstieg, so etwa der Stromanbieter Ökostrom.

„Der direct market plus bietet den idealen Startplatz, um sich dann Schritt für Schritt am Kapitalmarkt weiter zu entwickeln“, nennt eine Börsen-Sprecherin gegenüber dem VOLKSBLATT eine der Hauptintentionen für die Einführung des neuen Segments.

Linzer startup300 dabei

Als eines der acht Unternehmen, das seit Beginn des Direct Markets an Bord ist, sieht das Linzer Investoren-Netzwerk startup300 die Startphase als durchaus gelungen an – obwohl der Kurs nach einem Ausgabewert von 10 Euro mittlerweile auf 5,40 Euro gesunken ist. Dennoch zieht Firmen-Mitgründer Bernhard Lehner eine „rundum positive Bilanz“.

Erstes Ziel erreicht

„Unser Ziel war es, eine liquide Aktie zu haben, die Handelbarkeit herzustellen. Der Kurs ist aktuell noch sekundär. Die Aktie wird sehr gut gehandelt, das ist sehr erfreulich“, sieht er den Kursverlust nur als nebensächliche Momentaufnahme. „Die Börse ist ein Marathon, kein Sprint. Interessant wird sein, wo unser Preis in ein, zwei Jahren liegen wird“, spielt Lehner auf Zeit.

Ideal für Einsteiger

Die Einführung des direct market plus beurteilt er als wertvolle Chance für kleinere und mittlere Unternehmen. „Es ist ein ideales Einstiegssegment, um Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen. Mit vergleichsweise geringen Kosten und Aufwand hat er uns das Thema Kapitalmarkt eröffnet“, so der Geschäftsführer. Auch sonst geht es beim in der Linzer Tabakfabrik angesiedelten Investorennetzwerk bergauf. Am 5. Juli soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung über eine drei Mio. schwere Kapitalerhöhung abgestimmt werden. Dafür konnten auch die Investoren Erhard Grosnigg und Hannes Niederhauser gewonnen werden. Letzterer soll auch in den Aufsichtsrat einziehen.

Neue Starthilfe

Als Starthilfe für Unternehmen beim ersten Listing am Einsteiger-Markt will sich die bisher auf Crowdfunding spezialisierte Rockets Gruppe etablieren. Über einen eigenen „One-Stop-Shop“ sollen die Aktienemissionen über den „direct market plus“ abgewickelt und im Vorfeld schon genügend Investoren für das Projekt gefunden werden. Die Rockets Holding soll dabei alle administrativen und rechtlichen Schritte abwickeln, um Kosten und Aufwand beim Eintritt in den Kapitalmarkt zu senken. „Bis Jahresende wollen wir dafür auf bis zu 30 Mitarbeiter aufstocken“, so Firmengründer Wolfgang Deutschmann gegenüber dem VOLKSBLATT.