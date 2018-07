Linzer Stern am Musicalhimmel

Text: Melanie Wagenhofer

Die Aufregung sei riesig gewesen, erinnert sich Veronika Hammer an den vergangenen Herbst. Damals hatte sie die ersten Castingrunden für „Starlight Express“ zunächst in Wien und dann in Bochum erfolgreich hinter sich gebracht. Nun schickte man sie nach London, wo der berühmte Komponist höchstpersönlich die Darsteller unter die Lupe nahm. „Man hat das Gefühl, man darf das auf keinen Fall verpatzen“, erzählt Hammer von dem Druck, der auf ihr lastete. Ja, und es laufe so ab wie in einem dieser Musicalfilme. „An einem langen Tisch saß Lord Webber mit seinen Leuten und lauschte meinem Gesang.“ Wer so weit kommt, der muss technisch perfekt sein, da geht es dann nur mehr um Dinge wie Ausdruck. Webber erklärte Veronika, sie habe ihr Lied für seinen Geschmack zu fröhlich vorgetragen. Die junge Sängerin nahm die Kritik an, sang noch einmal und war damit fix im Ensemble.

„Ich muss mein Leben lang singen, tanzen, schauspielen.“

Schon als kleines Mädchen stand Veronika regelmäßig auf der Bühne, spielte Theater, nahm Ballett- und Geigenunterricht. Ihre Familie hat sie dahingehend geprägt: „Mein Vater macht viel Musik und meine Mutter singt sehr gerne.“ Das Stiftergymnasium war die logische Schulwahl für das musisch begabte Mädchen. Als sie dann in der Schule als 18-Jährige die Rolle der berühmten Vogelscheuche im „Zauberer von Oz“ übernahm, sei ihr mit einem Schlag klar geworden, was sie will: „Ich muss mein Leben lang singen, tanzen, schauspielen.“ Ihre eigenen Versuche, Alternativen zu ihrer Leidenschaft zu finden, scheiterten. Ihr war klar, dass es nicht einfach werden würde. Nach der Matura bewarb sie sich am renommierten Performing Center Austria in Wien, einer Privatschule, an der sie mit einer Musicalausbildung die nächsten drei Jahre den Grundstein für ihre Karriere legte. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr wurden die jungen Darsteller zu Auditions geschickt und bei verschiedenen Projekten eingesetzt. Das bot Hammer die Gelegenheit, etwa bei Musicalproduktionen von Disney wie „Aladdin“ oder „Alice im Wunderland“ mitzuwirken. Neben der Ausbildung spielte sie in Sommerproduktionen wie „West Side Story“ und „Kiss Me, Kate“ im nö. Starz mit. Als der Eurovision Song Contest 2015 in Wien ausgetragen wurde, heuerte man sie spontan als Background-Sängerin für die georgische Teilnehmerin an.. Veronika nahm alles, was sie bekommen konnte an, und sammelte Erfahrungen. Zu den schönsten zählt für sie die Zeit, die sie auf einem Kreuzfahrtschiff verbracht hat: Dort trat sie ein halbes Jahr lang als Sängerin in Shows, aber auch in Bars und Diskotheken auf. „Die regelmäßigen Auftritte haben mir zu großer Routine verholfen“, sagt sie. Ein Job, den viele Musicaldarsteller eine Zeit lang, auch zwischen Engagements, machen würden. Die Erfahrung und die Möglichkeit, sich viel anzusehen, haben ihr gefallen. Hammers nächste Station war Schuhbecks Teatro in München, wo sie als Singing Waitress agierte. „Dann habe ich mich über eine Rolle in der Heimat gefreut: Ich bin bei den Schlossfestspielen Steyr in der ,West Side Story‘ aufgetreten.“ Ihr erstes großes Engagement hatte sie dann als Urleen in „Footloose“ im Herbst 2017 in Darmstadt.

Danach hieß es, sich eifrig überall im deutschen Sprachraum bewerben. „Die Aufregung bei Castings legt sich mit der Zeit, wenn man sich selbst vertraut und lernt, Kritik nicht persönlich zu nehmen.“ Geklappt hat es, wie gesagt, dann bei der besonderen Produktion in Bochum, die als erfolgreichstes Musical an einem Standort sogar im Guinness Buch steht. 30 Jahre nach der Uraufführung in Bremen hat Andrew Lloyd Webber das Musical entstaubt.

Acht Stunden am Tag auf Rollschuhen

„Während sonst für eine Musicalproduktion etwa zwei Monate Probezeit vorgesehen sind, benötigten wir für die erneuerte Version von „Starlight Express“ fünf Monate“, erzählt Hammer. Die ersten beiden hätten dazu gedient, Rollschuhfahren zu lernen, erst dann wären sukzessive Songs, das Skript und die Choreografie dazu gekommen. „Wir standen teilweise acht Stunden am Tag auf Rollschuhen“, erzählt Hammer. „Ich kann gut Skifahren und hatte das Gefühl, dass mir das geholfen hat.“ Das viele Training sei aber auch notwendig gewesen, um die erforderliche Sicherheit beim Fahren zu erlangen. Immerhin rasen die Darstellerin mit bis zu 60 Stundenkilometern über die Bühne und durchs Publikum. Eine Kollegin habe aufgeben müssen, weil sie ihrer Angst beim Skaten einfach nicht Herr werden konnte. Andere hätten sich einen Arm gebrochen oder die Schulter ausgekugelt. Veronika ist drei Wochen vor der Premiere gestürzt und hat sich dabei eine schwere Zerrung zugezogen. Bis kurz vorher war unklar, ob sie überhaupt bei der Premiere mit dabei sein wird können. Sie hat es geschafft und mit ihren Kollegen im Juni die Früchte der harten Probenarbeit ernten können. Das Publikum hat sich begeistert gezeigt. „Es war unglaublich, ich habe noch nie so eine Premiere erlebt. Die Leute sind schon beim ersten Lied abgegangen.“ Abgehen, die Bühne rocken, das ist auch Hammers Ding. Sie will Action haben und da ist ihr aktuelles Engagement, für das sie einen Vertrag bis Mai 2019 hat, genau das richtige. Konkret bedeutet das sieben Aufführungen pro Woche, im Sommer acht, parallel auch weiterhin jede Menge Proben, damit die Swings, die Ersatzleute für die Erstbesetzung, möglichst bald so weit kommen, dass sie mehrere Rollen verlässlich übernehmen können.

Da bleibt naturgemäß wenig Zeit für Privatleben. „Zurzeit ist es sehr schwierig, nebenher auch nur irgendetwas zu tun“, sagt Hammer. Und Heimweh? Natürlich sei das für sie ein Thema. „Besonders dann, wenn jemand von zuhause anruft, wird es dir bewusst, wie sehr dir Familie und Freunde fehlen“, gesteht die junge Frau. Sie freut sich schon sehr darauf, wenn ihre Familie im August nach Bochum kommt. Ihre Eltern und die beiden jüngeren Geschwister werden sie dann auf der Bühne erleben. „Es ist gut so, dass sie erst kommen, wenn sich das richtig eingespielt hat. Dann bin ich auch lockerer und habe mitten im Jahr etwas, worauf ich mich richtig freuen kann.“ Jetzt hat sie sich aber erst einmal in Bochum häuslich eingerichtet und mit einer lieben Kollegin eine Wohnung von einem ehemaligen Starlight-Darsteller übernommen. Sie ist froh, dass das Engagement längere Zeit läuft. Aber irgendwann würde sie schon gern einmal woanders auftreten, Hamburg oder Wien wären sehr schön und das Linzer Musiktheater. Wenn möglich, dann in ihrer Lieblingsrolle in ihrem Lieblingsmusical „We will rock you“ als rebellische Scaramouche…