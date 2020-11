Linzer VKB-Bank sucht neuen Vorstandsvorsitzenden

Die Linzer Volkskreditbank muss sich einen neuen Vorstandsvorsitzenden suchen. Wie die „Oberösterreichische Nachrichten“ am Samstag berichteten, macht sich Generaldirektor Christoph Wurm selbstständig und wird die Traditionsbank verlassen.

Er stehe laut Zeitung aber 2021 für einen geordneten Übergang zur Verfügung. Der 52-Jährige Jurist arbeitet seit 1997 für die VKB-Bank und war seit 2007 Mitglied des Vorstands. 2015 wurde er Generaldirektor.

Zugleich soll im kommenden Jahr erstmals in der 147-jährigen Geschichte der Bank eine Frau in den Vorstand einziehen, der auf drei Mitglieder aufgestockt werden soll. Ihr Name wird derzeit aber noch geheim gehalten. Wurms Vorstandsvertrag läuft mit 31. Dezember aus. Dass er geht, kommt aber überraschend. Dem Vernehmen nach soll der Posten des Generaldirektors nicht intern nachbesetzt werden.

Die VKB-Bank ist seit 1981 – damals scherte die Bank aus dem Volksbanken-Verbund aus – eine AG. Sie betreibt laut dem aktuellen Geschäftsbericht 34 Filialen und steht im Eigentum von 31.300 Genossenschaftsmitgliedern.