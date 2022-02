Linzer Warten soll ein Ende haben

Blau-Weiß will in St. Pölten vollen Erfolg — Reaktion von Juniors gefordert

Vier Mal in Folge spielte der FC Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga zuletzt Unentschieden, seit fünf Bewerbsspielen wartet der Meister des Vorjahres auf einen vollen Erfolg.

„Dafür haben wir auch erst drei Mal verloren, aber natürlich warten wir schon lange auf einen Sieg“, meinte Trainer Gerald Scheiblehner. Nach dem 1:1 gegen Vorwärts Steyr am Montag hat der Tabellenfünfte in St. Pölten am Freitag (18.30 Uhr) die nächste Möglichkeit auf drei Punkte.

Scheiblehner erwartet einen ganz anderen Spielcharakter als im OÖ-Derby: „St. Pölten legt wie wir mehr Fokus auf Ballbesitz, das sollte uns entgegenkommen“. Auf seinen Kapitän Michael Brandner (5. Gelbe) muss der 44-Jährige verzichten. Neuzugang Christoph Schösswendter wird hingegen im Linz-Kader aufscheinen.

100 Prozent Überzeugung

Eine neue Chance auf Punkte hat auch der Tabellenletzte FC Juniors OÖ am Samstag (14.30) in Dornbirn. Nach der 1:3-Niederlage gegen Rapid II wurde im Training die fehlende Intensität lautstark gefordert.

„Ich kann den Jungs in der Trainingsarbeit nichts vorwerfen, aber jetzt gilt es am Tag X zu liefern. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass die Mannschaft die richtige Reaktion zeigt“, sagte Juniors-Trainer Manuel Takacs vor dem „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen den Tabellen-14. Dornbirn verlor zum Frühjahrs-Auftakt mit 0:4 gegen Amstetten.

„Das Ergebnis täuscht ein bisschen und wir müssen die Basics — wie Leidenschaft und Entschlossenheit in den Zweikämpfen — erledigen, damit wir etwas mitnehmen“, forderte Takacs.