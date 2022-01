Linzkunst ist Frauenkunst

Ein Jahrhundert, von 1851 bis 1950. „Gründerzeit“, zwei Weltenbrände, Nachkriegsnot. Gab’s Frauen? Also öffentlich sichtbare Frauen? Gab es in Linz Künstlerinnen? Eine Zahl: 31. So viele Künstlerinnen haben Andrea Bina, Leiterin des Nordico, und ihr Team in mühsamer Arbeit aufgestöbert. Es könnten noch mehr werden.

„Auftritt der Frauen. Künstlerinnen in Linz 1851–1950“ heißt das großartige Projekt, ein Herzstück der diesjährigen Ausstellungen im Linzer Stadtmuseum. Zu gustieren von 20. Mai bis 9. Oktober.

Die Voraussetzungen zur Recherche „wirklich schwer“, sagt Bina. Bislang unbekannte Namen wie Agathe Schwabenau, aufgewachsen an der Linzer Promenade. Einen „absoluten Aufholbedarf“ sieht auch die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer darin, Künstlerinnen in den Fokus männerdominierter Kunst zu rücken: „Geschichte ist so, wie wir sie jetzt wahrnehmen.“

Eine erstaunliche Erkenntnis: Es gab einst lebendigen Austausch zwischen den Künstlerinnen (und das war noch lange vor dem Internet!), die Andeutung eines Netzwerkes zwischen Salzburg, Wien, Berlin und Bayern und eben Linz.

Den Ruf, auch Frauen als Künstler sichtbar zu machen, haben sich die Linzer Stadtmuseen in den letzten Jahren zielstrebig erarbeitet. Das Nordico setzt ab 28. Oktober noch eins drauf, die Ausstellung mit dem schönen Titel „What the fem?“ vereint bis März 2023 „Feministische Interventionen & Positionen 1950–2022“.

Das – für viele noch immer – Reizwort „Feminismus“ bewusst eingewoben: Es soll ruhig diskutiert werden im beschaulichen Linz.

Eine der ersten „Abstrakten“

Nach zuletzt etwa Ida Maly (verlängert bis Ende Februar) startet auch das Kunstmuseum Lentos mit einer nachgerade sensationellen Retrospektive in das neue Jahr, und zwar von 28. Jänner bis 29. Mai. Friedl Dicker-Brandeis, 1898 geboren, war bislang für ihre aufopfernde Arbeit als Kunstpädagogin im KZ Theresienstadt bekannt. Doch die Bauhaus-Schülerin, 1944 in Auschwitz ermordet, produzierte in kaum 25 Jahren reichlich Werke im Stil der „Neuen Sachlichkeit“: politisch motivierte Bilder, Porträts und Landschaften. Die Wienerin „rezipierte die Moderne“, so Lentos-Direktorin Hemma Schmutz, Dicker-Brandeis zählt zu den ersten abstrakten Künstlerinnen in Österreich.

Weitere Höhepunkte im Lentos: Werke von Iris Andraschek (16. Juni – 11. September). Engagierte Kunst, die im Austausch mit Menschen entstand, mit alltagskulturellen und sozialpolitischen Motiven. Von 30. September bis 8. Jänner 2023 vertieft das Lentos einmal mehr das Verständnis des Oberösterreichers Herbert Bayer. Im Blick auch dessen zweite Ehefrau Joella, die ihrem Mann die internationale Karriere nach der Emigration in die USA (1938) ermöglichte.

Gegenwartskunst zeigt das Lentos mit „Farben des Lichts“ von Inge Dick (18. 3.-14. 8.). Werke von Karl Hauk, erster Direktor der Kunstschule der Stadt, sind von 14. 10. bis 8. 1. 2023 zu sehen.

Von Christian Pichler