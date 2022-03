Lions bringen ganze Welt zum Laufen

Die Aktion soll zu einer „Win-Win-Situation“ führen, sagt Hubert Gärtner, Governor des Distrikts Mitte – dieser umfasst die Lions-Clubs in Oberösterreich und der Steiermark – im VOLKSBLATT-Gespräch. Denn wer teilnimmt, tut etwas für seine Gesundheit und verhilft hilfsbedürftigen Menschen zu Spendengeldern.

Konkret laden die Lions Menschen auf der ganzen Welt dazu ein, in der Zeit vom 8. bis 10. April einen Lauf für die gute Sache zu absolvieren, erklärt PR-Beauftragter Hannes Kahr. Dabei gilt es, eine Strecke von fünf Kilometern zurückzulegen.

„Es ist egal, wo gelaufen wird, ob in der Gruppe oder allein. Auch gehen ist selbstverständlich erlaubt.“ Das Besondere an der Aktion: „100 Prozent der Startgelder werden gespendet“, ist Governor Gärtner stolz. Die Gelder kommen dem Verein MOKI zugute, der sich in der mobilen Kinderkrankenpflege engagiert, sowie Aktionen für Ukraine-Flüchtlinge.

Beim „Charity Run“ kann man also sowohl im wahrsten Sinn des Wortes als auch im übertragenen Sinn viel für die gute Sache bewegen. Die Anmeldung erfolgt online unter der Adresse lions-charityrun.com. Dort kann man auch festlegen, dass die Teilnahmegebühr einem bestimmten Lions-Club in der Region für dessen Sozialprojekte zugute kommt.

Die Teilnahmegebühren beginnen bei 9,99 Euro, darüber hinaus gibt es Premium- und Sponsorpakete. „Zu den Unterstützern unserer Aktion zählt auch Landeshauptmann Thomas Stelzer“, sagt Gärtner.