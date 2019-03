Lisa Hauser als Siebente im Einzel mit bestem WM-Ergebnis

Die Tirolerin Lisa Hauser hat in Östersund wenige Tage nach ihrem Blackout im Sprint als Siebente im Einzel ihr bisher bestes Biathlon-WM-Ergebnis geschafft. Der 25-Jährigen fehlten am Dienstag ohne Fehlschuss 53,7 Sekunden ohne auf die ebenfalls fehlerfreie Siegerin Hanna Öberg aus Schweden.

Silber holte 23,6 Sekunden hinter Olympiasiegerin Öberg die italienische Weltcupspitzenreiterin Lisa Vittozzi, die auch alle 20 Scheiben getroffen hatte. Bronze ging mit einer Strafminute an die Französin Justine Braisaz (+32,5 Sek.). Die Deutsche Laura Dahlmeier (39,5/1 Schießfehler) verpasste als Vierte ihre 14. WM-Medaille in Serie nur knapp.

Nicht weit dahinter lieferte Hauser, vier Tage nachdem sie im Sprint auf Spitzenplatzkurs liegend auf die falschen Scheiben geschossen hatte, ein starkes Rennen ab. “Das erste Mal bei einer WM unter den besten zehn, das ist einfach ein richtig schönes Gefühl”, sagte Hauser, deren bestes WM-Ergebnis bis dato ein 13. Platz gewesen ist. Im Weltcup sind zwei fünfte Ränge ihre Topergebnisse.

Auf der Strecke sei sie mit der späteren Siegerin Öberg zusammengekommen und habe sich mit der Schwedin beim Tempomachen gut abwechselt. Am Schießstand habe sie diesmal zur Sicherheit die äußerste Bahn gewählt, von da ließ sie keine Scheibe stehen. “Viermal null, es ist richtig cool, wenn es am Schießstand so gut klappt”, freute sich Hauser im ORF-Interview. Ihr nächster Einsatz ist am Donnerstag in der Single Mixed Staffel, in der sie sich mit Simon Eder viel ausrechnet. Davor treten Eder und Co. am Mittwoch im Herren-Einzel (20 km) an.

Hausers Teamkolleginnen Christina Rieder (35.) und Julia Schwaiger (57.) kamen nicht ins Spitzenfeld.