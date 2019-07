Listen in OÖ für Wahl nun fixiert

Insgesamt führen zwei Frauen und drei Männer die Parteilisten in OÖ an

Nun hat als letzte Partei auch die FPÖ ihre Liste für die Nationalratswahl fixiert. Und damit steht, dass sich am 29. September in Oberösterreich zwei Frauen und drei Männer als Spitzenkandidaten der Wahl stellen. Für die ÖVP —sie erreichte bei der Wahl 2017 mit 31,5 Prozent den ersten Platz — geht Klubobmann August Wöginger ins Rennen. Hinter ihm wird Claudia Plakolm kandidieren.

Auf der Landesliste der FPÖ steht mit der Abgeordneten Susanne Fürst erstmals eine Frau an der Spitze. Nach der Juristin Fürst kommen die Abgeordneten Hermann Brückl, Gerhard Kaniak, die Bundesrätin Rosa Ecker sowie die Abgeordneten Gerhard Deimek, Brigitte Povysil und Thomas Dim sowie Landesrat Wolfgang Klinger. Fürst (Linz und Umgebung), Brückl (Innviertel), Kaniak (Hausruckviertel), Deimek (Traunviertel) und Ecker (Mühlviertel) führen auch die Listen in ihrem Wahlkreis an.

FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner gibt als Ziel aus „ein Ergebnis von über 20 Prozent und das werden wir auch erreichen“. 2017 erreichte die FPÖ 26,8 Prozent.

Bei der SPÖ steht wie berichtet Alois Stöger auf Platz 1. Als Nummer zwei wird Eva Maria Holzleitner in die Wahl ziehen. 2017 erreichte Spitzenkandidat Stöger damals noch als Verkehrsminister 27,6 Prozent für die SPÖ.

Die pinke Liste wird angeführt von Karin Doppelbauer, dahinter ist der Linzer Gemeinderat Felix Eypeltauer. Die Neos erreichten 4,8 Prozent und damit ein Landesmandat in OÖ. Und die Grünen ziehen mit ihrem Landessprecher Stefan Kaineder in die Wahl, dahinter Quereinsteigerin Global-2000-Chefin Leonore Gewessler.

Suche nach Unterstützung

Die Grünen erreichten in OÖ 3,7 Prozent (bundesweit waren es 3,8 Prozent) und sie flogen aus dem Nationalrat. Die Folge: Die Grünen müssen nun Unterstützungserklärungen sammeln, um auf dem Wahlzettel zu stehen. Um zu kandidieren, braucht eine Partei entweder die Unterschriften von drei Nationalratsabgeordneten oder von 2600 Bürgern. Diese müssen aus ganz Österreich kommen — für die Landesliste in Oberösterreich braucht man 400 Unterstützungserklärungen. Seit gestern können Wähler eine solche Unterstützung abgeben. „Wir haben viel Zuspruch und Zulauf, aber diesen müssen wir nicht erst bei den Wahlen, sondern schon jetzt in zählbare Unterstützung ummünzen“, so Spitzenkandidat Kaineder. Das Hauptziel sei die Rückkehr ins Parlament und auf Zahlen komme es nicht an, „sondern auf unsere Inhalte“, ergänzt Parteichef Werner Kogler.