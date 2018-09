Liverpool gewann in Premier League auch viertes Spiel

Liverpool ist in der englischen Fußball-Premier-League auch nach der 4. Runde ohne Punktverlust. Der Champions-League-Finalist gewann bei Leicester City am Samstag ohne zu glänzen 2:1 und startete erstmals seit 1990 mit vier Siegen in die Meisterschaft. Die entscheidenden Protagonisten waren wieder zwei aus dem Liverpooler Offensiv-Dreizack: Sadio Mane (10.) und Roberto Firmino (45.) trafen.

Mit einem misslungenen Dribbling ermöglichte Liverpools im Sommer für rund 75 Millionen Euro geholter Goalie Alisson in der 63. Minute den Anschlusstreffer für Leicester, wo Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs ein weiteres Mal nur Ersatz war.