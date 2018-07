Liverpool gewann vor Rekordkulisse gegen Manchester United

Champions-League-Finalist FC Liverpool hat zum Abschluss seiner US-Sommer-Tour einen weiteren Sieg gefeiert. Das Team von Ex-Dortmund-Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstag (Ortszeit) sein drittes und letztes International-Champions-Cup-Spiel gegen den englischen Ligakonkurrenten Manchester United 4:1 (1:1) vor der Rekordkulisse von 100.000 Zuschauern in Ann Arbor im US-Staat Michigan.

Nach einem Foulspiel an Liverpools Mohamed Salah sorgte Sadio Mané (28. Minute) mit einem Elfmeter für die 1:0-Führung der Reds. Allerdings konnte nur drei Minuten später Manchesters Andreas Pereira (31.) per Freistoß den Ausgleich erzielen. Nach dem Seitenwechsel waren es Daniel Sturridge (66.), Sheyi Ojo (74. per Elfmeter) und der frühere Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri (82.), die im Stadion der University of Michigan für die weiteren Tore sorgten.

Liverpool verabschiedet sich mit zwei Siegen und einer Niederlage aus dem Vorbereitungsturnier. Mit sechs Punkten belegt das Team aktuell den zweiten Platz in der Turnierwertung. Manchester United hat nach zwei Spielen zwei Zähler auf dem Konto.