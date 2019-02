Liverpool verteidigte Tabellenführung, auch ManCity gewann

Liverpool ist nach zwei Pflichtspiel-0:0 in Folge auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die “Reds” deklassierten am Mittwochabend in der 28. Runde der englischen Fußball-Premier-League Watford 5:0 und verteidigten damit die Tabellenführung vor Manchester City. Der einen Punkt dahinter liegende Verfolger setzte sich gegen West Ham United, wo der erkrankte ÖFB-Star Marko Arnautovic fehlte, 1:0 durch.

Liverpools Sieg leitete der Ex-Salzburger Sadio Mane mit einem Doppelpack (9., 20.) ein. Auch Virgil van Dijk traf gegen den Liga-Achten, bei dem Sebastian Prödl weiter fehlte, doppelt (79., 82.). Dazwischen hatte Divock Origi auf 3:0 (66.) gestellt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp meldete sich damit nach zwei torlosen Partien eindrucksvoll zurück.

ManCity fixierte den vierten Ligasieg nacheinander dank eines Elfmeters von Sergio Aguero (59.). Der 30-jährige Argentinier traf zum 18. Mal in der laufenden Saison und sorgte für das nächste Erfolgserlebnis der “Citizens” nach dem Liga-Cup-Triumph am Sonntag gegen Chelsea.

Die sechstplatzierten “Blues” versetzten Tottenham einen Dämpfer, setzten sich im London-Derby gegen die drittplatzierten “Spurs” mit 2:0 durch. Die Tore erzielten Pedro (57.) und Kieran Trippier (84./Eigentor). Bei Chelsea blieb Willy Caballero ohne Gegentreffer. Kepa Arrizabalaga, der im Cup-Finale seine Auswechslung verweigert hatte, musste die Ersatzbank drücken.

Der Vierte Arsenal gab sich gegen Bournemouth keine Blöße und behielt dank Toren von Mesut Özil (4.), Henrich Mchitarjan (27.), Laurent Koscielny (47.), Pierre-Emerick Aubameyang (59.) und Alexandre Lacazette (78.) mit 5:1 die Oberhand und tankte Selbstvertrauen für das anstehende Derby gegen Tottenham. Der Fünfte Manchester United besiegte Crystal Palace auswärts mit 3:1. Romelu Lukaku traf doppelt (33., 52.). Das dritte Tor steuerte Ashley Young (83.) bei.

Über einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf durfte sich Southampton freuen. Der Club des steirischen Coaches Ralph Hasenhüttl gewann zu Hause gegen Fulham 2:0. Die Partie wurde durch Oriol Romeu (23.) und James Ward Prowse (41.) entschieden. Southampton verbesserte sich damit auf den 17. Platz und verließ die Abstiegsränge.