Liverpools Van Dijk zu Europas Fußballer des Jahres gekürt

Virgil van Dijk ist am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Monaco zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden. Der Liverpool-Abwehrchef setzte sich in der Endauswahl gegen Lionel Messi (Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus) durch. Zu Europas besten Spielerin des Jahres wurde die englische Verteidigerin Lucy Bronze von Olympique Lyon gewählt.

Der Niederländer Van Dijk gewann mit den “Reds” im Juni die Champions League und zuletzt auch den europäischen Supercup. Der 28-Jährige ist der erste Verteidiger, der die seit 2011 vergebene Auszeichnung erhielt. Außerdem wurde Van Dijk, der in der kommenden Gruppenphase unter anderem auf Red Bull Salzburg trifft, zum besten Verteidiger der abgelaufenen Saison gewählt. Sein Clubkollege Alisson wurde zum besten Goalie ernannt. Die Trophäe für den besten Stürmer ging an Messi, jene für den besten Mittelfeldspieler an den im Sommer von Ajax Amsterdam zu Barcelona gewechselten Frenkie de Jong.