LK rät: „Augen auf beim Eierkauf“

Die Ostereierproduktion läuft derzeit auf Hochtouren. Zwölf Millionen Eier werden in Oberösterreich rund um das Osterfest verspeist. Besonders beliebt sind braune Eier. Nur eins von zehn Ostereiern war ursprünglich weiß. „Weiße Eier wurden in den 1980er Jahren mit Käfighaltung assoziiert. Sie sind jetzt jedoch wieder auf dem Vormarsch, weil sie einfacher zu färben sind“, erklärt Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Die meisten Eier werden jedoch in den Großfärbereien gefärbt, nur rund 20 Prozent der Ostereier werden in den Familien gefärbt. 1,1 Millionen oberösterreichische Legehennen geben ihr Bestes, dass pünktlich zum Osterfest am 1. April genug Eier zum Eierpecken zur Verfügung stehen. Heuer könnte es jedoch knapp werden. „Der frühe Ostertermin ist eine besondere Herausforderung für die heimischen Eierproduzenten. „Legehennen kennen aber keinen Unterschied, ob grade Ostern ist, oder nicht und legen nur ein Ei pro Tag“, schildert Reisecker.

AMA Gütesiegel garantiert heimische Eier

„Es ist damit zu rechnen, dass auch nicht österreichische Eier in den Handel kommen“, bestätigt auch Martin Mayringer, der in der Landwirtschaftskammer als Referent für Geflügelwirtschaft zuständig ist. Will man sicher gehen, Eier zu kaufen, die nach den strengen österreichischen Tierschutzrichtlinien produziert wurden, heißt es Augen auf beim Eierkauf. „Das AMA Gütesiegel garantiert, dass die Eier hundertprozentig aus Österreich stammen“, erklärt Franz Karlhuber, Obmann des Landesverbandes der landwirtschaftlichen Geflügelwirtschaft.

Österreich ist einziges Land ohne Käfighaltung

Derzeit halten 2104 bäuerliche Betriebe in Österreich 6,7 Millionen Legehennen. Zudem gibt es zirka 500.000 Hühner, die nicht in den Datenbanken erfasst sind. 65 Prozent der Hühner werden in Bodenhaltung gehalten, 22 Prozent in Freilandhaltung und zwölf Prozent in ökologischer Haltung. Ein Prozent der Hennen leben in ausgestalteten Käfigen, die aber ab 2019 verboten sind. Österreich ist damit bald das einzige Land in der EU in dem es keine Käfighaltung für Legehennen gibt. Zwar ist die konventionelle Käfighaltung der Hennen EU-weit seit 2012 verboten, so genannte ausgestaltete Käfige sind jedoch erlaubt. Rund die Hälfte der europäischen Eier stammen immer noch aus Käfigsystemen.

Kennzeichnungspflicht bei Flüssigei gefordert

Die Kennzeichnung der Eier ist den Landwirten ein Dorn im Auge, denn gerade bei Lebensmittel in denen Eier verarbeitet wurden, ist oft nicht erkennbar woher die Eier stammen. „Bei Eiern die als Rohstoff für Lebensmittel gekauft werden gibt es keine Kennzeichnung. Oft wird hier Flüssigei aus dem Ausland verwendet und keiner merkt es“, schildert Reisecker. Die Landwirtschaftskammer OÖ fordert deshalb eine verpflichtende Kennzeichnung für Produkte in denen Eier verarbeitet wurden.

vs