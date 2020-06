Auf einer Baustelle in Jois (Bezirk Neusiedl am See) ist am Dienstagvormittag ein Lkw umgekippt.

Der Fahrer wurde dabei verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Feuerwehr Jois in einer Aussendung. Der Unfall passierte laut Feuerwehr während der Entladung, die genaue Ursache war vorerst noch nicht bekannt.