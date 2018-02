Hofer will für Lkw-Obergrenze am Brenner „kämpfen“

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) will für eine Lkw-Obergrenze am Brenner „kämpfen“. Er sei selbstverständlich für eine Lkw-Obergrenze, diese werde gegenwärtig europarechtlich aber wahrscheinlich nicht halten, sagte Hofer am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Deshalb müsse die Sache nun klug angegangen werden. Er wolle die notwendigen Änderungen auf europäischer Ebene einfordern, so Hofer.

Hierfür brauche es aber Partner, sowohl im eigenen Land, erklärte der Verkehrsminister und sprach damit seinen Koalitionspartner ÖVP an, als auch auf europäischer Ebene. Wenn man nun aber zu voreilig agiere, würde man Gefahr laufen, dass eine Obergrenze wieder aufgehoben werde, so der Minister.

„Wir gehen es an“, versicherte Hofer. Er wolle die weitere Vorgangsweise mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) besprechen. „Wir alle wollen weniger Verkehr am Brenner. Wir müssen es aber auch durchsetzen“, fügte der Freiheitliche hinzu.

Zuvor hatte Hofer in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Tiroler Tageszeitung zufolge erklärt, dass er eine Lkw-Obergrenze für Fahrten über den Brenner gegenwärtig für „nicht realistisch“ halte. „Aufgrund der von mehreren Mitgliedstaaten (insbesondere Deutschland und Italien) aber auch der Europäischen Kommission, der diesbezüglich das Initiativrecht auf EU-Ebene zukäme, vorgebrachten einerseits europarechtlichen und völkerrechtlichen Bedenken, andererseits vor allem auch aufgrund der grundlegenden, teilweise sehr starken prinzipiellen Vorbehalte gegenüber der Anwendung eines den Straßengüterschwerverkehr zahlenmäßig reglementierenden Systems erscheinen Mehrheiten für die Umsetzung eines solchen Instruments gegenwärtig allerdings nicht realistisch“, heißt es in der Beantwortung.