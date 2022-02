Lloyd Webber stimmte für Gmunden

Auch die Karriere von Großmeistern kann welken. Andrew Lloyd Webber, Schöpfer von Musical-Evergreens wie „Evita“, „Cats“ oder „Das Phantom der Oper“, stand nach zwei mäßig erfolgreichen Produktionen unter Druck.

Für 2004/05 wagte er sich auch noch an einen ungewöhnlich anspruchsvollen Stoff, doch Kritik und Publikum waren hingerissen. Webbers „beste Komposition seit Jahren“, zog etwa der Londoner Guardian seinen Hut vor „Die Frau in Weiß“ („The Woman in White“).

Nach Stationen in London, am Broadway oder in Asien ist „Die Frau in Weiß“ nun erstmals auf dem europäischen Festland zu bestaunen, deutschsprachige Erstaufführung ist am 8. April ausgerechnet im Stadttheater Gmunden. Wie das? Im Schatten des Traunsteins ist in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Adresse für Musical-Produktionen entstanden, für die sich mittlerweile auch Stars der Szene gerne engagieren lassen.

Für „Die Frau in Weiß“ werden etwa Carin Filipcic oder Yngve Gasoy-Romdal erwartet. „,International´ ist ein leidiges Wort“, sagt Markus Olzinger, Leiter des Musical Frühling in Gmunden, zum VOLKSBLATT. Doch die in der Werbung inflationär gehäuften Superlative gewinnen in Gmunden an konkreter Bedeutung. So auch im Fall von „Die Frau in Weiß“.

Schließlich ein „Yes“

Andrew Lloyd Webber persönlich gab seinen Segen für Gmunden. Olzinger mutmaßt, deutsche Verlage wären eine Hilfe gewesen. Webber sah sich Trailer von Gmundner Produktionen an, hörte vermutlich auch die international vertriebenen CDs von Gmundner Musicals. Aus dem Büro des Meisters kam schließlich ein klares „Yes“. Samt Dank und Gratulation an Gmunden als bester Ort für die Premiere.

Begonnen hat Olzingers Weg zum Musical in Gmunden vor zehn Jahren, als er erste Kontakte knüpfte. Lange Vorlaufzeiten in der Branche notwendig und üblich, doch 2015 gab er mit „Blutsbrüder“ sein Regie-Debüt in Gmunden. Der gebürtige Linzer, der schon mit zwölf Jahren in „Der kleine Lord“ auf der Bühne des Landestheaters stand, stemmt gemeinsam mit Elisabeth Sikora, Ehe- und Theaterfrau, die alljährlichen Produktionen. Es werde „viel selbst gemacht. Sonst wären Produktionen in dieser Qualität nicht möglich“. Zuletzt etwa das „Van Gogh“-Musical im Vorjahr, pandemiebedrängt auf den September verlegt, in einer verkleinerten Version.

„Die Frau in Weiß“ soll den nächsten Schritt Richtung anspruchsvolles, trotzdem sehr unterhaltsames Musical markieren. Angelehnt an den gleichnamigen Roman von Wilkie Collins, entstanden 1860, der als erster Kriminalroman der Weltliteratur gilt. Eine mysteriöse Geschichte mit Spuren der schwarzen Romantik, große Liebe und bösartiger Ehemann, dunkles Geheimnis und eben eine geisterhafte Frau in Weiß. Mit Tiefsinn und Nachdenken darüber, „was Menschen alles für Geld tun“, sagt Olzinger. Töten inklusive.

Mystisch, komisch

Bei allen mystischen Momenten spielt dennoch auch das Komische und Skurrile in die Story mit hinein. Regisseur Olzinger verspricht: „Großes Drama, große Melodien und großes Bühnenspektakel.“

Auch die Politik unterstütze den Musical Frühling „von Anfang an“, sagt die oö. Kulturdirektorin Margot Nazzal: „Man spürt Herzblut und Leidenschaft der beiden Theatermacher. Zusammen mit höchstem Qualitätsanspruch ergibt das ein über die Grenzen des Bundeslandes strahlendes Leuchtturmprojekt.“

Von Christian Pichler