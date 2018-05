Lob für Edelhelfer Großschartner

Mit einem Etappensieg durch Sam Bennet (BEL), weiteren drei Podestplätzen, sowie dem österreichischen Radprofi Patrick Konrad auf Rang zwölf in der Gesamtwertung konnte das deutsche Bora-Team mit dem oberösterreichischen Sportdirektor Christian Pömer nach neun Teilstücken äußerst zufrieden den zweiten Ruhetag des 101. Giro d’Italia genießen.

„Wir sind wirklich happy“, erklärte der Linzer, der auch für den Giro-Debütanten Felix Großschartner lobende Worte übrig hatte. „Er zeigte sich bisher als Edelhelfer enorm vielseitig. Ob im Anfahren beim Sprint, im Kampf gegen den Wind oder am Berg — er hat bisher alle taktischen Aufgaben perfekt umgesetzt.“

Der Marchtrenker selbst ist mit seinem Debüt auf der „Rosa Schleife“ ebenfalls zufrieden.

„Auch wenn’s mit Platz 56 in der Gesamtwertung nicht so aussieht, ich bin richtig gut in Form“, meinte der 24-Jährige. „Meine Aufgabe im Team ist es, Formolo und Konrad zu unterstützen.“ Dennoch hofft er auf seine Chance in den nächsten beiden Wochen. „Ich habe auf alle Fälle das Potenzial, in die eine oder andere Ausreißergruppe zu gehen.“

Am Dienstag folgt mit der 10. Etappe über 239 km die längste der heurigen Italien-Tour.