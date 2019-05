Lob für intelligenten Parasiten und nachhaltige Stadtplanung

Der Starts-Prize, der alljährlich von der Linzer Ars Electronica, Bozar und Waag durchgeführt wird, hat heuer hochkarätige Preisträger. „Starts“ steht für Science, Technology and Arts und ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die damit Kooperationen zwischen Wissenschaft, Technologie und Kunst befördern will.

Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer hob gestern beim Pressegespräch im Ars Electronica Center die Wichtigkeit dieses Innovationspreises hervor: „Der Nutzen für Mensch und Gesellschaft wird in den Mittelpunkt gerückt, das zeigt sich auch bei den Siegerprojekten.“ 2019 geht der Starts-Prize in der Kategorie „Innovative Collaboration“ dabei an das Innovationsbüro „300.000 Km/s“ in Barcelona, das ein Modell zur nachhaltigen Stadtplanung entwickelte.

Mit Technologien urbanen Raum lebenswert machen

Das Projekt zeigt auch, wie neue Technologien – konkret Machine Learning und Bürgerbeteiligung – helfen können, den urbanen Raum lebenswerter zu gestalten. Die Forschungsphase zu „Ciutat Vella’s Land-use Plan“ startete dabei schon im Oktober 2016. Untersucht wurde das städtische Gefüge vor Ort, die Auswirkungen nächtlichen Lärms auf die Gesundheit sowie touristische Trends und deren Auswirkungen auf den lokalen Handel dort.

Den Starts-Prize in der zweiten Kategorie „Artistic Exploration“ erhalten Bjørn Karmann und Tore Knudsen für das „Project Alias“. Dabei handelt es sich um einen intelligenten Parasiten, der Smart Home Systems dazu zwingt, die User-Privatsphäre zu respektieren. „Alias“ ist ein Gerät, das auf Smart Home Assistants aufgesetzt wird. Soll uns der digitale Assistent nicht belauschen, beschallt die kleine Kunststoffhaube dessen Mikrofon mit einem konstanten Rauschen. Soll er hinhören und Anweisungen ausführen, wird er von „Alias“ mit einem sogenannten „Wake-Wort“ aktiviert. Das System funktioniert mit einem Raspberry Pi.

„Alias“ soll Verbrauchern Kontrolle zurückgeben

Das gesamte System ist lokal und vom Internet getrennt. Inspiriert worden sein soll das Projekt von Pilzen und Viren, die Insekten befallen und deren Verhalten manipulieren. „Alias“ demonstriert, wie Makerkultur und Open Source dafür genutzt werden können, den Endverbrauchern wieder mehr Kontrolle und damit Macht von den großen Unternehmen zurückzugeben. Die Gewinner dürfen sich über die Starts-Trophy und jeweils 20.000 Euro freuen; am 5. September werden sie im Rahmen des Ars Electronica Festivals zur Preisverleihung erwartet. Insgesamt zählte man heuer 2278 Einreichungen aus 88 Ländern.