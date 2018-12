Lob für pro-europäische Haltung der Regierung

Zufrieden mit der Europapolitik der Bundesregierung zeigte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen: „Eine meiner Vorgaben für diese Regierung war, dass sie eine pro-europäische Haltung vertritt. Das hat die Regierung weitgehend eingehalten, und das hat die FPÖ bisher mitgetragen“, sagte Van der Bellen im Interview mit der Austria Presse Agentur. Dennoch habe es auch Punkte gegeben, mit denen er „nicht einverstanden“ war, nannte der Bundespräsident die Indexierung der Familienbeihilfe und die „Haltung zum Migrationspakt“.

Zwiespältiges Zeugnis über EU-Ratsvorsitz

Das Zeugnis über den österreichischen EU-Ratsvorsitz falle zwiespältig aus. So lobte Van der Bellen ausdrücklich das EU-Afrika-Forum in Wien, die Fortschriftte bei den Budgetverhandlungen sowie die österreichischen Beamten. Zu kurz gekommen ist dem früheren Grünen-Chef aber die Klimapolitik.

Bei der Migrationspolitik, einem Schwerpunkt der Ratspräsidentschaft, „sind die EU-Staaten weiter uneins“, bilanzierte Van der Bellen weiter und pochte auf die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention, auf legale Einwanderungsmöglichkeiten und ein europäisches Asylsystem. „Wer um Asyl ansucht, muss ein ordentliches Verfahren erhalten und Asyl bekommen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind“, sagte Van der Bellen. Wenn man irreguläre Migration verhindern wolle, müsse man legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen. Van der Bellen sprach sich für ein europäisches Einwanderungsrecht und ein gemeinsames Asylsystem aus. Damit „können wir Verfolgte schützen und zugleich die Zuwanderung kontrollieren“.

Würde Exit vom Brexit begrüßen

Dass es in Sachen Brexit zu „Irrungen und Wirrungen“ gekommen sei, liege „nicht in der Verantwortung der österreichischen Präsidentschaft“. Einen Exit vom Brexit würde Van der Bellen begrüßen, „diese Entscheidung kann aber nur das Vereinigte Königreich selbst treffen“. Angesichts der gespaltenen Meinungen in dieser Frage innerhalb Großbritanniens sei eine Prognose jedoch „wenig sinnvoll“.