Lockerem Kaffee-Treff folgt ein heißes Derby

Basketball: Der eine Kapitän hofft, dass sein Team am Donnerstag (19/live Sky) in Gmunden „cool bleibt“, der andere, dass „der Lauf fortgesetzt wird“

Von Tobias Hörtenhuber

76:91, 104:107, 75:83, 70:98 — in den bisherigen Saisonderbys gab es für die Flyers Wels nicht viel zu holen. Vor allem die letzte Abfuhr im Cup-Final-4 am Traunsee schmerzte. „Wir haben eine besonders hohe Rechnung offen“, brennt Kapitän Davor Lamesic am Donnerstag (19, live Sky) bei den Swans, die auf Toni Blazan (Gehirnerschütterung) verzichten müssen, auf Revanche.

„Gmunden ist nicht viel stärker“

Warum es diesmal klappen soll? „Aller guten Dinge sind fünf“, lachte Lamesic, um ernst hinzuzufügen: „Gmunden ist nicht so viel stärker als wir.“ Das sah allerdings heuer meist anders aus. Mit einer Ausnahme: Am 26. Dezember erzwangen die Flyers zumindest eine Verlängerung.

„Wir wollen den guten Lauf fortsetzen“, meinte deshalb auch Swans-Kapitän Tilo Klette, der im Derby meist zur Hochform aufläuft.

Stimmung in der Halle kann Unterschied machen

„Ich rechne wieder mit einer Double-Team-Deckung, aber das ist okay, da haben die anderen mehr Platz“, schmunzelte der 40-Jährige, der sich am Mittwoch noch mit Freund Lamesic auf einen Kaffee traf. „Da wird aber nicht über Basketball gesprochen“, erklärte dieser. Daher wohl auch nicht über die einzigartigen (und ohrenbetäubend lauten) Stimmung, die in der Volksbank Arena herrscht und mit der die recht jungen Welser bisher nicht zurecht gekommen sind. „Das hat uns schon auch den Sieg beschert“, lobte Klette die Fans. „Wir dürfen uns von der Atmosphäre nicht einschüchtern lassen, müssen cool bleiben“, forderte deshalb Lamesic von seinem Team.

Punkte brauchen beide Mannschaften dringend, gilt es doch Platz zwei (Gmunden) und Platz vier (Wels) im Grunddurchgang zu erobern.