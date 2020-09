Löger und Glücksspielvertreter im Ibiza-U-Ausschuss

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss geht nach der Befragung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Donnerstag weiter. Als Auskunftsperson soll Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) kommen. Ihm werden sichergestellte Chats zu Postenbesetzungen in der Causa Casinos zur Last gelegt. Er hatte in der ersten Tranche der Sitzungen aus Zeitgründen nicht mehr Auskunft geben können.

Der Finanzminister der einstigen türkis-blauen Regierung ist Beschuldigter in der Causa Casinos. Vorgehalten werden ihm sichergestellte WhatsApp-Nachrichten unter anderem mit dem einstigen Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, die Postenschacher bei den Casinos Austria nahelegen. Den Vorsitz wird abermals die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) übernehmen.

Mit Glücksspiel geht es auch am Nachmittag weiter: Auskunft erwarten sich die Abgeordneten von Bettina Glatz-Kremsner, der Generaldirektorin der Casinos Austria AG und von Ex-Casinos-Vorstand Dietmar Hoscher.