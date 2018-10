„Lösungswille und Wertschätzung“

Um zu illustrieren, wie gut die Zusammenarbeit in der Koalition zwischen ÖVP und FPÖ funktioniert, nennt ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer die Einführung der Deutschklassen: In einer Koalition mit der SPÖ wäre das „unmöglich“ gewesen, so Nehammer am Freitag im VOLKSBLATT-Gespräch am Rande eines Oberösterreich-Besuches. Er habe beides — Rot-Schwarz und Türkis-Blau — erlebt, das sei nicht zu vergleichen. „Rot-Schwarz hat sich hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt“, so der ÖVP-General, um durchaus einzugestehen, „dass es auch jetzt intensive Diskussionen“ zwischen den Koalitionspartnern gebe, „aber die sind von Lösungswillen und Wertschätzung getragen“. Maßnahmen wie die Deutschklassen sind dem Integrationssprecher der Volkspartei deswegen so wichtig, „weil Sprache das Wichtigste ist, um in die Gesellschaft integriert werden zu können“ — und damit auch auf dem Arbeitsmarkt reüssieren zu können. Eine „Koalitionsbarriere“ wäre bei der SPÖ auch das nun in der 15a-Vereinbarung zur Kinderbetreuung verankerte Kopftuchverbot im Kindergarten gewesen. Sowohl Nehammer als auch OÖVP-Landesgeschäftsfführer Wolfgang Hattmannsdorfer – auch er ist im Landtag Inte- grationssprecher seiner Partei — sehen auch die Reform der Mindestsicherung mit Blickwinkel Integration. Auf Bundesebene sei man mit der Neugestaltung „sehr weit“, man warte jetzt aber noch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ab, so Nehammer.

Wie Hattmannsdorfer unterstreicht auch der Generalsekretär, dass es zwischen Bundes- und Landesparteien eine sehr gute Zusammenarbeit gebe — „das zeichnet die neue Volkspartei aus“, so Nehammer. Nachsatz: „Der Reformkurs von Landeshauptmann Thomas Stelzer ist auch beispielgebend für Vorhaben auf Bundesebene.“

bezahlte Anzeige

Als Beispiele dafür, wo man sich als Landespartei bei Bundesthemen erfolgreich eingebracht hat, nennt Hattmannsdorfer die Kassenreform — mit den im Land verbleibenden Beiträgen — ebenso wie den Ausbau der Kinderbetreuung sowie die Reform beim Pflegeregress. Ein gutes Verhältnis zum Bund sei auch in Bezug auf die Linzer Kepler Uni oder den Bau des Westrings wichtig, so Hattmannsdorfer.

Besonders hervorgehoben wird in Bezug auf Reformen von beiden der mit 1. Jänner 2019 wirksame Familienbonus: „Dieser steht stellvertretend dafür, was in einer Koalition möglich ist“, lobt Hattmannsdorfer und verweist darauf, dass davon allein in Oberösterreich 255.000 Kinder beziehungsweise deren Familien profitieren werden. „Verbesserungen für Versicherte und Patienten“ werde auch die Reform der Sozialversicherung bringen, ist Nehammer überzeugt.

eb