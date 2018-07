Joachim Löw soll Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben. Das berichten „Bild“ und „Sport Bild“ am Dienstag übereinstimmend. Titelverteidiger Deutschland war bei der Fußball-WM in Russland in der Gruppenphase ausgeschieden, Löw hatte sich daraufhin Bedenkzeit erbeten. Das DFB-Präsidium sprach ihm zuletzt das Vertrauen aus, der Vertrag läuft bis 2022.