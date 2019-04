Lohnende Investitionen in eine künstlerische Avantgarde

Von Eva Hammer

Anton Bruckner, Adalbert Stifter und Margret Bilger — große Geister stehen Pate für die Kunststipendien des Landes Oberösterreich. Landeshauptmann Thomas Stelzer überreichte am Dienstag im Landhaus sechs Künstlern aus den Bereichen Musik, Literatur und darstellende Kunst die Förderungsurkunden. „Das Land Oberösterreich war und ist ein Kulturland und investiert daher auch in Persönlichkeiten. Bewusst hoch (Anm.: 6.500 Euro pro Stipendium) ist deshalb die Fördersumme angesetzt.“

Ein Betrag, der den Künstlern die Umsetzung ihrer Projekte ermöglicht, ein Vorschuss der öffentlichen Hand auf eine künstlerische Avantgarde. Einer Fachjury mit höchster Expertise oblag die Wahl aus insgesamt 57 Einreichungen. Gleich drei der Stipendiaten stammen aus dem Innviertel, laut Stelzer „ein künstlerischer Hotspot“.

Mit Texten überzeugten Britta Mühlbauer (Kriterium: einfach super!) und Sarah Kuratle (surreal). Ein Projekt, das Schnittstellen zwischen Spiel, Kunst und Performance betrachtet, reichte Jakob Schieche ein. Daniel Stempfer gestaltet Glasskulpturen im Zusammenspiel mit Wasser. Bedeutende musikalische Werke erwartet die Jury von Richard Aigner und Marco Lemke. Letzterer arbeitet an einem einstündigen kammermusikalischen Werk mit Elektronik- und Jazzelementen. Einen Vorgeschmack darauf gibt es am 14. April in der Ö1-Radiosessions. Musikalisch umrahmte die Feierlichkeit „Prima la Musica“-Preisträgerin Lydia Küllinger auf der Querflöte.