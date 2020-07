Lokalbahnstrecke wird zum Daten-Highway

„Die ehemalige Bahntrasse der Haager Lies wird künftig nicht nur als Radweg, sondern auch als Daten-Highway die Region verbinden“, so Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.

2,1 Mio. Euro werden hier aktuell in den Breitbandausbau investiert. Weitere 16,3 Mio. sind in der aktuellen Access 6-Ausschreibung für Mittel aus der Breitbandmilliarde des Bundes für künftige Projekte beim Breitbandausbau in den Bezirken Wels-Land und Grieskirchen beantragt. „Damit wird die ehemalige Lokalbahnstrecke zum Breitband-Turbo für diese Region“, freut sich Achleitner.

Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in Aichkirchen wurde kürzlich durch die Fiber Service OÖ. und das Kraftwerk Glatzing-Rüstorf (KWG) begonnen, innerhalb eines Jahres sollen alle interessierten Haushalte an das Breitband-Internet angeschlossen werden.