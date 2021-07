Loslassen ist eine Kunst

Das Lied „I Don´t Pray“, ein Prickeln, ein Wohlgefühl. Man spürt das im kleinen Zeh, in der Magengrube, sonstwo (die Sinne geraten einem durcheinander): Das wird ein großer Abend.

AVEC am Freitag auf der FrischLuft-Bühne vor dem Linzer Posthof, ein Wiedersehen nach langer Zeit, weil — Virus. So vor wirklichen Menschen aufzutreten, „es fühlt sich noch immer sehr unwirklich an“, sagt AVEC. Und wirkt froh und verbringt den Abend damit, ihr Glück ins Auditorium zu verströmen.

Songs zwischen Folk und Bombast-Pop

Eindringliche, ungeheuerlich gefühlvolle Stimme. Manchmal fast ein Flüstern, das wieder umschlägt in Euphorie. Wenn sie „Breathe“ singt, hört man förmlich das Schnuppern am anderen: Ich atme dich ein. Songs zwischen Folk und manchmal Bombast-Pop, den AVEC mit gut eingespielter Band auf der Bühne noch üppiger auskosten kann. Wie „Body“, der live zur krachenden, überwältigenden Hymne gerät.

Entzückend beschwingtes „Dance Solo“ vom aktuellen Album „Homesick“, AVEC steht mit Akustikgitarre, wiegt den Körper zum Rhythmus. Ein betörendes „Under Water“, wieder und wieder umkreist AVEC die Lektion, die vom jugendlichen Herzstich bis zum letzten Atemzug gleich bleibt: Loslassen. Voller Melancholie, aber die Offenherzigkeit, mit der die als Miriam Hufnagl geborene Sängerin Gefühle freilegt, einfach nur beglückend.

Stetes Zentrum „Granny“, der Klassiker, zärtliche Ode an die demenzkranke Oma. „So much older than I seem“, eine erfahrene Seele hat sich in junges, fragendes Leben verirrt. Ein Juwel „For Me“, selten live gespielt, vom Debütalbum „What If We Never Forget“ (2016). Hätten sich eine Sheryl Crow oder Sharon Van Etten diese countryeske Prachtballade aus den kreativen Fingern gesogen, es wäre okay. Aber nein, aus der Feder der Liedermacherin aus Vöcklabruck, die zu der Zeit gerade 20 Jahre jung war.

„Woo-hoos“ branden AVEC entgegen, wiederholt ein glückliches „Dankeschön“ von ihrer Seite. Bei „Home“ das schöne Bild: Die Sesselreihen schon sehr wurscht, die Menge tanzt im Stand. Eine fast noch schüchterne Freude, so etwas wieder erleben zu können. Und vielleicht Wildfremde anzustrahlen: Geht´s dir auch so gut? Famoser Abend, kleiner Zeh hatte recht.

Von Christian Pichler