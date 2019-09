Sie sind unnachgiebig und egoistisch, die Männer, die über die Schicksale der Frauen verfügen, ihnen Ehre, Anstand, Hoffnung und letztlich das Leben nehmen. Es ist ein lapidares Ereignis, dass zum Drama mit unermesslichen Folgen führt. Eine Gruppe römischer Feldherren trinkt gemeinsam in einem Feldlager. In Rom bleibt Lucretia, die Frau des Collatinus treu, tugendhaft und aufrichtig. Eine Tatsache, die weder der Römer Junius noch der Sohn des etruskischen Tyrannen, Tarquinius, ertragen, Lucretias Treue wird ausgelöscht.

In Benjamin Brittens Oper „Die Schändung der Lucretia“ geht es um das Grauen der Vergewaltigung Lucretias, aber auch um den Umgang mit einem Trauma. Ein Thema, das trotz seiner zeitlichen Ansiedlung in der Mythologie bis in die Gegenwart herauf beklemmend aktuell ist.

Am Samstag (20 Uhr) feiert die Kammeroper in der BlackBox des Musiktheaters Linz in einer Inszenierung von Gregor Horres, dem Leiter des Opernstudios, Premiere. Die musikalische Leitung der acht Gesangssolisten und des Kammerorchesters des Bruckner Orchesters Linz hat Leslie Suganandarajah. Britten komponierte die Oper in zwei Akten 1946 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Zu den englisch gesungenen Texten gibt es in Linz deutsche Übertitel.

Da die Oper das Thema Gewalt gegen Frauen und Gewalt im häuslichen Kontext thematisiert, werden nach jeder der sechs Vorstellungen (bis 17. Oktober) Spenden für das Frauenhaus Linz gesammelt. Nach der Vorstellung am 2. Oktober wird in einer Diskussion auch über Machtmissbrauch im Kulturbetrieb diskutiert.