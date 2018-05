„Luft-Hunderter“ soll für E-Autos nicht mehr gelten

WIEN/LINZ — Auf breite Zustimmung stößt der Plan von Umweltministerin Elisabeth Köstinger, wonach E-Autos künftig von Geschwindigkeitsbegrenzungen gemäß IG-Luft („Luft-Hunderter/-Achtziger“) ausgenommen werden sollen. „Damit kommen E-Autos nun wirklich auf die Überholspur“, sagte die Umweltministerin.

Ziel dahinter sei, den Anteil an den über das grüne Kennzeichen identifizierbaren E-Autos in Österreich deutlich zu erhöhen, was auch wichtiger Schwerpunkt der Klima- und Energiestrategie sei. Dafür will Köstinger die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit die Länder, die für Maßnahmen gemäß IG-Luft zuständig sind, die Möglichkeit haben, diese Ausnahmen umzusetzen. Derzeit ist der „Luft-Hunderter“ auf rund 300 Streckenkilometern anwendbar — in OÖ etwa zwischen Linz und Enns — und könnte in Zukunft für alle Elektro-Autos ausgesetzt werden. Die Ausnahme könnte im Idealfall schon Anfang 2019 in Kraft treten.

Die beiden Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ begrüßen in Aussendungen die Pläne, denn die Ministerin erfülle damit eine langjährige Forderung der beiden Mobilitätsclubs. „Denn wieso sollte ein Tempolimit, das zur Reduktion von Luftschadstoffen aktiviert wird, für emissionsfreie E-Fahrzeuge gelten?“ so Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung.

Gratisparken in Kurzparkzonen

Oberösterreichs Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner zeigte sich ebenfalls erfreut über den Vorstoß: „Initiativen welche die E-Mobilität auf die Überholspur bringen, sind zu unterstützen“, so Steinkellner, der noch einen Schritt weitergeht. Auch das Gratisparken von E-Autos in Kurzparkzonen solle künftig forciert werden. Beide Maßnahmen sollen eine verstärkte E-Mobilität fördern. „Besonders die Ballungsgebiete im Zentralraum können von Initiativen, welche die E-Mobilität stärken, profitieren. Da E-Fahrzeuge gegenüber anderen Antriebsarten keine Auspuffemissionen erzeugen, geht eine Entlastungswirkung im Sinne der Grenzwertunterschreitungen einher“, so Steinkellner.