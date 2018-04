Lufthunderter auf A1 wirkt laut Rechnungshof nicht

LINZ – Kommt Tempo 80 auf dem A1 Streckenabschnitt zwischen Linz und Enns? Geht es nach dem Landesrechnungshof (LRH), wäre diese Maßnahme neben einer verstärkten Verkehrsüberwachung und der Ausweitung des Lkw-Fahrverbots geeignet, um die bei der Messstelle Enns-Kristein von der EU vorgegebenen Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) einhalten zu können. Denn laut den Prüfern gibt es seit 2006 permanent Überschreitungen, obwohl seit 2007 auf der Westautobahn zwischen Linz und Enns der so genannte Lufthunderter gilt. Dieser wurde 2014 sogar verschärft, um die Schadstoffwerte weiter abzusenken.

Laut LRH-Direktor Friedrich Pammer sollte aber zunächst durch strengere Kontrollen sichergestellt werden, dass in diesem Streckenabschnitt wirklich nur 100 km/h gefahren wird. Denn derzeit würde das Tempolimit vielfach überschritten. Erst wenn diese Maßnahmen nicht greife, müsste eine Senkung des Tempolimits ins Auge gefasst werden.

Betroffene können vor Gericht klagen

Rasches Handeln empfiehlt der Landesrechnungshof aber auch für das Linzer Zentrum, um ein EU-Vertragsverletzungsverfahren und damit zusammenhängend saftige Strafzahlungen zu verhindern. Diese würden mindestens 2,3 Mio. Euro betragen, wobei noch tägliche Zwangsgelder zwischen 2788 und 167.280 Euro hinzukämen. Bei der Messstation Linz-Römerberg wird der NO2-Grenzwert seit dem Jahr 2004 kontinuierlich überschritten. „Dieselfahrzeuge und der seit 2013 wieder ansteigende Verkehr verursachen die Überschreitungen“, erläutert Pammer im aktuellen Prüfbericht. Geschehe nichts oder zu wenig, könnten Betroffene auch vor Gericht auf Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte klagen.

FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr reagierte auf den LRH-Bericht mit den Worten: „Keinesfalls dulden wir weitere Schikanen für Autofahrer, Pendler und Wirtschaft.“ Es stehe zwar die Gesundheit des Einzelnen an erster Stelle, dennoch forderte er in einer Aussendung „Maß und Ziel“ von Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) ein. Dieser wertet die Prüfung als „starken Rückenwind für rasche Maßnahmen zur Absenkung der Emissionen aus dem Verkehrsbereich im Großraum Linz“. Bereits am Montag will er der Landesregierung einen Fahrplan zur „Prüfung und Entscheidung möglicher Handlungsoptionen“ vorlegen.