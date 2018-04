Lukas als JKU-Rektor wiederbestellt

Über zwei Stunden dauerte am Dienstag die Sitzung des Uni-Senates der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) — das Ergebnis ist aber schnell erzählt: Man habe sich mit ausreichender Mehrheit für die Wiederbestellung von Meinhard Lukas als Rektor entscheiden, so Senatsvorsitzender Michael Mayrhofer. Voraussetzung für die Verlängerung des 2019 auslaufenden Vertrages von Lukas in einem verkürzten Verfahren ist jeweils eine Zweidrittelmehrheit im Uni-Rat und im Senat. Der Rat hatte sich bereits vergangene Woche einstimmig für Lukas ausgesprochen. Im aus allen Gruppen von Angehörigen der JKU zusammengesetzten 26-köpfigen Senat erreichte er nun ebenfalls das notwendige Votum.

Lukas bedankte sich im Anschluss für den Vertrauensvorschuss, das gebe einen starken Rückhalt für die nun anstehenden Verhandlungen mit dem Bund. Es sei auch ein Vertrauensvorschuss für die Umsetzung des Programmes für die kommenden vier Jahre. Und er sehe im Ergebnis auch den Auftrag, vorgebrachte Kritik zu berücksichtigen. Die vergangenen Tage seien sehr fordernd gewesen, nun hoffe er, dass wieder die Sachthemen in den Vordergrund treten.

Gratulationen aus Politik und Wirtschaft

Erfreut zeigen sich LH Thomas Stelzer und LH-Stv. Michael Strugl über die Entscheidung des JKU-Senats. „Jetzt ist es an der Zeit, gemeinsam den Blick nach vorne zu richten und den unbestrittenen Aufwind aus der Amtszeit des Rektors zu nutzen. Für eine selbstbewusste Weiterentwicklung unseres Wirtschaftsstandortes brauchen wir eine starke JKU Linz“, sind sich LH Stelzer und Strugl einig. Bürgermeister Klaus Luger hofft nach den turbulenten öffentlichen Debatten, „dass nun eine konstruktive Entwicklung des Universitätsstandortes gemeinsam verfolgt wird“. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer hofft, dass die zukunftsorientierte Strategie nun fortgesetzt werde. Ziel sei es, Oberösterreich unter die innovativsten Regionen Europas zu bringen.