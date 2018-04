Lukas will Rektor bleiben

Die Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) sei fest in Land und Stadt verwurzelt, ganz OÖ sei stolz auf die Uni. „Nur so erklärt sich die große Aufmerksamkeit für eine universitäre Personalie. Das mag momentan unangenehm sein; das besondere Interesse an unserer Universität ist aber ein wichtiges Fundament“, so Rektor Meinhard Lukas, der am Mittwochvormittag erklärte, dass er für eine zweite Amtsperiode kandidieren möchte. Er ersuche die Uni-Gremien um „zeitnahe Entscheidung“ und rechne damit, dass diese innerhalb der kommenden zwei Monate getroffen werde.

Gespräche mit offenem Visier angekündigt

An die Öffentlichkeit gelangte Ergebnisse einer Umfrage des Betriebsrats beim wissenschaftlichen Personal hatten zuletzt für akademischen Wirbel gesorgt: Zwar wurde die Attraktivierung des Campus gelobt, bei den Forschungs- und Lehrbedingungen sei aber Luft nach oben und der Führungsstil des Rektorats sei zu autokratisch, so der Tenor. Lukas ist nun ganz offensichtlich bemüht, die angesichts der bevorstehenden Implementierung der Studienplatzfinanzierung zu einem ungünstigen Zeitpunkt ausgebrochene Personaldebatte rasch vom Tisch zu bekommen. „Wir werden jetzt einmal mehr viele Gespräche führen, auf Kritik eingehen und Kritik auch berücksichtigen“, so der Rektor. Voraussetzung dafür ist, dass Senat und Unirat jeweils mit Zweidrittelmehrheit für die Verlängerung seines 2019 auslaufenden Vertrages stimmen. Ansonsten müsste sich der Rektor einem offenen Verfahren stellen.

Lukas zog gestern auch eine Zwischenbilanz: Was den Campus angeht, so wurde mittlerweile Einiges auf Schiene gebracht. Das Teichwerk, ein schwimmender Pavillon, ist das neue Highlight des Uni-Areals. Geplant ist zudem u. a. ein umfangreiches Facelifting des gesamten Campus ebenso wie ein College nach britischem Vorbild. Im wissenschaftlichen Bereich kann sich Lukas u. a. die Gründung des LIT (Linz Institute of Technology) auf die Fahnen schreiben. Bis 2020/21 soll eine Pilotfabrik für digitalisierte Produktionsprozesse entstehen, wo Forscher aus Industrie und Uni zusammenarbeiten und Firmen die Herstellung neuer Produkte ausprobieren können. Große Brocken waren zuletzt die Etablierung der Medizinfakultät und der Pädagogenausbildung Neu. Als nächstes seien neue Studienrichtungen wie Maschinenbau oder Medical Engineering geplant, so Vizerektor Andreas Janko. Man arbeite auch daran, die Prüfungsaktivität der Studenten zu steigern.

Positive Reaktionen

Erfreut reagiert die Politik auf die Entscheidung des Rektors, „eine Wiederwahl von Meinhard Lukas als Rektor wäre die Garantie, dass die Dynamik an der Linzer JKU weiter fortgesetzt wird“, betonen LH Thomas Stelzer und Forschungsreferent LH-Stv. Michael Strugl. Es stünden nun wichtige Verhandlungen mit dem Bund über die künftige Finanzierung der JKU an. „Hier kommt auch Rektor Lukas eine wichtige Rolle zu“, unterstreicht LH Stelzer. Auch SPÖ und Grüne hoffen, dass bei der Mittelvergabe in Wien die JKU berücksichtigt wird.