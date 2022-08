Lustenau Sieger im Ländle-Derby – Salzburg schlug Klagenfurt

Im ersten Vorarlberg-Derby in der Fußball-Bundesliga seit mehr als 22 Jahren hat sich Austria Lustenau zum Sieger gekürt. Der Aufsteiger gewann am Samstag beim SCR Altach mit 2:1 (1:1) durch einen späten Treffer von Bryan Silva Texeira (89.). Meister Salzburg kam daheim gegen Austria Klagenfurt zu einem 2:0-(0:0)-Arbeitssieg. Am Abend fand in Graz noch der Schlager der 5. Runde zwischen Sturm und dem LASK statt.

In der Tabelle schoben sich die Salzburger vor dem Abendspiel mit zwölf Punkten auf Rang eins vor, die Lustenauer sind mit beachtlichen zehn Zählern vorerst Dritte. Altach hält bei vier Punkten auf Platz acht, Klagenfurt ist Sechster (4). Am Sonntag empfängt die SV Ried die WSG Tirol, die Wiener Austria gastiert beim WAC (jeweils 17.00). Die Partie Rapid gegen Hartberg wurde aufgrund eines Antrags der Hütteldorfer wegen ihres Europacup-Engagements verschoben.