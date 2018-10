Luxemburger wählen ein neues Parlament

In Luxemburg wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Rund 257.000 Wahlberechtigte können über die 60 Sitze in der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums entscheiden. Dabei geht es um die Frage, ob die seit 2013 regierende Dreierkoalition des Liberalen Xaver Bettel (45) mit den Sozialdemokraten und den Grünen ihre Mehrheit verliert.

Meinungsumfragen sagen einen Machtwechsel voraus. In diesem Fall könnte die Christlich Soziale Volkspartei (CSV) unter Leitung von Claude Wiseler (58) als eindeutig stärkste politische Kraft nach fünf Oppositionsjahren wieder die Führung einer luxemburgischen Regierung übernehmen.

Ein Viertel der Wähler war in der letzten Woche vor der Wahl noch unentschlossen. In Luxemburg herrscht Wahlpflicht, die Beteiligung lag 2013 bei mehr als 91 Prozent. Ergebnisse werden am Abend erwartet.