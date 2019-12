Machbare Gruppe mit einigen Fragezeichen

„Es hätte schlimmer kommen können, das sehe ich vor allem aufgrund der logistischen Situation so. Aus sportlicher Sicht gibt es keine leichte Gruppe“, befand ÖFB-Präsident Leo Windtner und lag damit auf einer Linie mit seinem Teamchef. „Wir freuen uns auf das Turnier und ich glaube schon, dass wir Möglichkeiten haben, ins Achtelfinale zu kommen“, meinte Franco Foda.

„Jede Nation, die bei der EM ist, ist mit uns auf Augenhöhe oder über uns anzusiedeln. Wir wollen natürlich die Gruppenphase überstehen und uns so präsentieren, dass Österreich eine Freude mit dem Team hat.“ Klar ist, dass es schlimmer hätte kommen können. Etwa mit der Gruppe F, in der Deutschland auf Weltmeister Frankreich und (aus dem Topf drei, aus dem auch Österreich gezogen wurde) auf Europameister Portugal trifft. Fakt ist:

Aus Topf eins hat das ÖFB-Team mit Ukraine den nominell schwächsten Gegner gezogen. Allerdings sind die von Andrij Schewtschenko betreuten Osteuropäer um West-Ham-Legionär Andrij Jarmolenko ungeschlagen durch die Qualifikation (in einer Gruppe mit Portugal und Serbien) marschiert — sie holten dabei sechs Siege und zwei Remis. Für die Ukraine ist es wie für Österreich die insgesamt dritte EM-Teilnahme.

Der dreifache Vizeweltmeister Niederlande ist dafür wohl neben Frankreich der stärkste Gegner, den es in Top zwei gegeben hatte. Der Europameister von 1988 ist zum zehnten Mal bei einer EM dabei — betreut wird er von Ronald Koeman, einem der Helden von 1988.

Dritter Gegner steht erst Ende März fest

Drei der aktuellen Stars der Mannschaft sind Liverpool-Abwehrchef Virgil van Dijk, Juventus-Ass Matthijs de Ligt und Barcelona-Legionär Frenkie de Jong.

Der dritte Vorrundengegner Österreichs steht erst im März 2020 nach dem Play-off der Nations League fest. Laut Plan wäre es der Sieger von Pool D, wo sich Nordmazedonien, Georgien, Weißrussland und der Kosovo um ein Tickets matchen. Sollte sich aber in Pool A Rumänien gegen Island und dann gegen den Sieger aus Bulgarien gegen Ungarn durchsetzen, dann würden die Rumänen aufgrund der Gastgeberregel in unsere Gruppe C kommen.

Spielorte und -zeiten stehen schon fest

Die Termine und Spielorte von Österreichs Vorrundenmatches stehen fest. Der Auftakt erfolgt am 14. Juni (18 Uhr) in Bukarest gegen den Sieger des Play-offs, am 18. Juni (21 Uhr) warten in Amsterdam die Niederlande und zum Abschluss geht es erneut nach Bukarest, wo am 22. Juni )18 Uhr) die Ukraine der Gegner ist.

Sollte die rot-weiß-rote Equipe auf Platz zwei landen, dann wäre schon am 27. Juni in London der Sieger der Gruppe A der Gegner.

Sollte Österreich sogar als Erster der Gruppe C weiterkommen, ginge es am 28. Juni in Budapest gegen einen Gruppendritten weiter.

Als einer von vier Gruppenzweiten wiederum würde es am 29. Juni gegen den Sieger aus Gruppe F oder am 30. Juni gegen den Ersten aus Gruppe E gehen.