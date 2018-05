Machetenmann überfiel Wettbüro

EBENSEE — Ein mit einer Sturmhaube und Kapuze maskierter Räuber hat in der Nacht zum Mittwoch ein Wettbüro in Ebensee (Bezirk Gmunden) überfallen. Gegen halb zwei Uhr hatten sich nur noch eine 31-jährige Angestellte aus Altmünster und ein Gast im Lokal aufgehalten, als plötzlich der mit einer Machete bewaffnete Unbekannte vor ihnen stand, sie bedrohte und in einer Sprache, die beide nicht verstanden, etwas sagte. Erst als der Täter die ratlosen Gesichter der beiden sah, verlangte er „Money, Money“. Die geschockte Angestellte öffnete daraufhin die Kassenlade, woraufhin der Räuber selbst zugriff und Banknoten in unbekannter Höhe in seine Jackentasche packte. Anschließend flüchtete er zu Fuß Richtung Zentrum.

Der Täter wird als etwa 170 cm groß und schmächtig beschrieben. Bekleidet war er mit dunkelgrauem Parka mit Kapuze und grauer Hose. Das Landeskriminalamt ersucht um Hinweise unter Tel. 059133/40-3333.