Machtkampf hinter den Kulissen oö. Leitbetriebe

„Ja, es gibt diese Versuche von UniCredit und Herrn Tojner. Wir werden aber alles daran setzen, eine Aushöhlung unserer Betriebe sowie einen Abzug substanzieller Mittel aus der B&C-Gruppe zu verhindern.“ So reagierte am Samstag der Vorstand der im Jahr 2000 von Bank Austria und Creditanstalt gegründeten B&C-Privatstiftung, Wolfgang Hofer, auf einen Medienbericht, wonach der Investor Michael Tojner dabei sei, mit Hilfe der Bank-Austria-Mutter UniCredit die Kontrolle über das Beteiligungs-Portfolio der B&C zu übernehmen. Betroffen davon wären auch die oö. Leitbetriebe AMAG und Lenzing, an denen die B&C Mehrheitsbeteiligungen von 52,7 Prozent bzw. 50 Prozent plus 2 Aktien hält.

„UniCredit ist ausbezahlt“

Michael Tojner selbst sagte gegenüber dem „Standard“ nur: „Wir schauen uns tausend Sachen an. Es kann sein, dass wir uns auch B&C angesehen haben.“ Aus der UniCredit war keine Stellungnahme zu erhalten. Sehr wohl aber aus der B&C. Dort pocht man darauf, seit 2008 gegenüber der UniCredit völlig unabhängig zu sein und das italienische Institut mit 1,2 Milliarden Euro ausbezahlt zu haben. „Im Gegenzug hat UniCredit auf all ihre Rechte verzichtet. Die Trennung von Stiftung und Bank war vollständig vollzogen“, legte die B&C am Samstag in einer Aussendung ihre Sicht der Dinge dar. Und: „Was nunmehr versucht wird, ist, diese abgelösten Rechte ein zweites Mal zu verwerten.“ Damit bezieht sich B&C auf den kolportierten Plan des Investors Michael Tojner, der UniCredit 100 Millionen Euro für die Rechte an der Stiftung zu zahlen, weitere 150 Millionen Euro für eine Umbesetzung des Stiftungsvorstandes sowie danach die Hälfte der Jahresdividenden.

Aus dem Gewerkschaftsbund hieß es am Samstag: „Leitbetriebe und Beschäftigte dürfen nicht zum Spielball von Glücksrittern werden, denen die Entwicklung von Wertschöpfung in Österreich kein primäres Anliegen ist!“