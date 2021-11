Macron und Harris geloben gute Zusammenarbeit

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und US-Vizepräsidentin Kamala Harris haben bei ihrem Treffen in Paris eine gute Zusammenarbeit ihrer Länder angekündigt. „Wir sind uns einig, dass wir am Beginn einer neuen Ära stehen“, sagte Macron am Mittwoch. Diese neue Ära warte mit vielen Herausforderungen aber auch mit vielen Chancen auf, sagte Harris. „Wir werden unsere Zusammenarbeit fortsetzen und den Fokus, den wir immer auf Partnerschaft gelegt haben, erneuern.“

Im September war es zu erheblichen Spannungen zwischen Paris und Washington gekommen, nachdem Australien ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft mit Frankreich zugunsten der USA aufgekündigt hatte. Bei einem Gespräch mit Macron war US-Präsident Joe Biden im Oktober um Wiedergutmachtung bemüht. Seine Regierung habe in der Angelegenheit „ungeschickt“ agiert habe, gestand Biden.

Dieses Gespräch mit dem US-Präsidenten sei sehr „fruchtbar“ gewesen, sagte Macron nun. Es habe „den Weg für die kommenden Wochen, Monate und, ich muss sagen, Jahre geebnet“.