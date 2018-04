Macron versucht Trumps Zähmung

Betont freundschaftlich hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag den französischen Kollegen Emmanuel Macron als ersten offiziellen Staatsbesucher empfangen. Unter grauem Himmel ließ er eine farbenprächtige Begrüßungszeremonie ausrichten. Macrons Besuch lege Zeugnis ab für die Freundschaft, die beide Länder verbinde, sagte Trump. Frankreich sei der älteste Alliierte der USA. Man sei tief verbunden durch das gemeinsame Band der Geschichte und des Schicksals.

Der Gast revanchierte sich entsprechend: „Amerika bedeutet für mein Land endlose Möglichkeiten“, sagte Macron. „Mein Land teilt mit dem Ihren ein Ideal der Freiheit und des Friedens.“ Es sei wichtig, im Kampf gegen die Krisen in der Welt zusammenzustehen. Europa und die USA hätten eine „Verabredung mit der Geschichte“, die es einzuhalten gelte.

In diesen Formulierungen Macrons klangen bereits die heiklen Themen an, in denen sich die transatlantischen Geister scheiden und wo Europa auf Macron hofft: Der Franzose will Trump bei dem bis heute dauernden Besuch etwas zähmen. So soll er ihn überzeugen, im Mai das Atomabkommen mit dem Iran nicht platzen zu lassen. Zudem will der französische Präsident dem Gastgeber klarmachen, dass die EU-Länder nicht einerseits mit US-Strafzöllen belegt werden dürften, andererseits aber als Partner der USA im Kampf gegen unredliche Praktiken in China auftreten sollten.

„Iran-Deal schrecklich“

Was den Iran-Deal angeht, hat Trump seine Meinung noch nicht geändert. Dabei handle es sich um eine „schreckliche„ und „verrückte“ Vereinbarung und ein „Desaster“, sagte der Präsident. Macron bewertete das Abkommen dagegen als wichtig. Trump stört vor allem, dass das 2015 nach jahrelangem Tauziehen erreichte Abkommen keine Begrenzung des iranischen Raketenprogramms enthält und auch nicht auf iranischen Einmischungen in regionale Konflikte wie im Jemen und in Syrien eingehe.