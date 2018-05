„Mad Greyhounds“ auf Rekordjagd

LINZ — Seit zweieinhalb Jahren wird organisatorisch und sportlich vorbereitet, am 16. Juni geht es endlich los. Das Rad-Quartett will beim härtesten Radrennen der Welt den Rekord in der Altersgruppe 70+ knacken. Josef Bichl (72), ehemaliger Mitarbeiter aus dem Entsorgungsbereich der Energie AG, hat vor, mit seinen drei Teamkollegen Herbert Lackner (78), Gottfried Hinterholzer (67) und Lothar Färber (70) beim 5000 Kilometer langen Rennen die Bestmarke von sechs Tage und 13 Stunden zu unterbieten. Acht Stunden fahren, acht Stunden rasten — in diesem Rhythmus soll der Rekord gelingen.

Vorbildwirkung

Stefan Stallinger, Technik-Vorstand der Energie AG: „Wir sehen das Team als Vorbild für unsere Mitarbeiter“. Das Unternehmen fördert seit Jahren die Gesundheit der Mitarbeiter, etwa mit eigenen Fitnessprogrammen. Den Seniorensport aufzuwerten ist auch eines der Ziele der Sportler: „Unser Alter ist noch lange kein Grund, nicht teilzunehmen. Besser als Taubenfüttern im Park allemal“, meint Lackner. Ein bisschen „verrückt“ müsse man wohl trotzdem sein. Nicht umsonst wurde die Seniorentruppe von Kollegen mit dem Spitznamen „Mad Greyhounds“ bedacht.